La temporada de verano 2026 en Mar del Plata presenta indicios de mejora en los niveles de ocupación hotelera, pero todavía sigue lejos de la ocupación completa.

Así lo señaló el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG), Hernán Szkrohal, quien precisó que la ocupación se sitúa aproximadamente en un 65%. Esta cifra representa un salto significativo frente al promedio del 50% que se registró durante el mismo periodo del año pasado.

A pesar del incremento en la afluencia de visitantes, Szkrohal advirtió que el nivel de consumo es dispar y está fuertemente condicionado por el poder adquisitivo de los distintos segmentos sociales, según dijo a Radio Rivadavia.

En ese sentido, los restaurantes de gama alta operan a capacidad completa, con reservas anticipadas que en algunos casos cubren los próximos 20 días.

En contraste, el consumo masivo —más vinculado a los ingresos salariales— exhibe una conducta más cautelosa. “Los consumos están cuidados”, remarcó Szkrohal al referirse a los sectores medios.

En otros rubros, como el comercio local y la actividad teatral, los niveles de movimiento aún se ubican por debajo de lo que se esperaba al inicio de la temporada.

Mientras tanto, Brasil bate récords de turismo

La Secretaría de Comunicación Social de Brasil difundió los resultados del Plan Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027, cuyas metas superó "ampliamente". En ese contexto, 2025 mostró un crecimiento del 11% de arribos de turistas extranjeros en comparación con el mismo período de 2024. En total, 896.488 visitantes extranjeros llegaron a destinos nacionales, aproximadamente 90.000 más que en el mismo mes del año anterior.

Pero en el desglosado de cantidad de turistas por país, Argentina se mostró como el prinicipal país que mayor cantidad de viajantes envió a Brasil. "Argentina mantuvo su liderazgo absoluto con 3.386.823 turistas, reafirmando la fortaleza del turismo regional y la integración sudamericana", sostuvo el reporte del gobierno que lidera Luiz Inácio Lula Da Silva, a quien Milei repele por diferencias ideológicas.

A los argentinos que veranearon en Brasil, les siguieron los chilenos, con 801.921 visitantes, y los norteamericanos, que totalizaron 759.637 llegadas al gigante sudamericano en 2025. Por último, los viajeros de países europeos como Francia, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido y España sumaron 1.274.567 visitantes.