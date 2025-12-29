Vete al Demonio 2025: Un festival de fin de año

Fonda, Me Sigue llamando, Son del Sur y DJ Milanesa se presentarán el sábado 3 de enero en El Gran Dauphine, en una nueva edición del Festival gratuito de Fin de Año “Vete al Demonio 2025”. A partir de las 20:30, se cortan las calles Italia y España para darle lugar a feriantes, patio de comidas de autor, sorteos y mucha música en vivo.

Fonda, la banda de indie rock alternativo de nuestra ciudad con más de 20 años de trayectoria recorriendo el under bonaerense, cierra el año en esta nueva edición de “Vete al Demonio”, el festival que convoca la escena independiente local.

Les acompañarán “Me Sigue Llamando”, con un sonido fresco y cautivador, que llega tras presentar su primer disco ante sala llena en “Dada, Club de Arte”.

El cierre estará a cargo de “Son del Sur”, banda originaria de Chacabuco que se mueve con desparpajo entre ritmos centroamericanos, rioplatenses y, por qué no, santafesinos. Se destacan por convertir cada show en una experiencia única y especial.

Se despedirá el año con DJ Milanesa, a puro beat, para bailar, brindar y abrazarse