LLA le marca la agenda a Fiorini: Compromiso de un "Estado municipal más austero, eficaz y eficiente"

Los concejales del bloque Alianza La Libertad Avanza, Rocío Cayzac, Diego Carballo, Diego Cristina y Leo Juliá, mantuvieron un encuentro con el intendente interio Juan Fiorini, en la previa a lo que será el tratamiento del Presupuesto y la Ordenanza Fiscal e Impositiva del próximo año. La reunión tuvo como eje acercar posiciones, teniendo en cuenta la centralidad del espacio como posible "aliado" del petrequismo.

Entre los planteos presentados, los ediles propusieron que durante el próximo año la tasa de trazado urbano tenga una afectación directa a obras de mejorado de calles, tareas de bacheo y consorcios de cordón cuneta en distintos barrios. Al mismo tiempo, el intendente se comprometió a estudiar la propuesta de ese bloque en cuanto a esta tasa especificamente, de cara al futuro.

Además destacaron que se logró que el ejecutivo municipal "asuma el compromiso de avanzar hacia un Estado municipal más austero, eficaz y eficiente en la administración de los recursos públicos."

COMUNICADO ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

Como bloque recientemente conformado, entendemos que nuestra función no es obstaculizar la gestión, sino acompañar aquellas iniciativas que contribuyan al ordenamiento de las cuentas públicas y al bienestar de los vecinos. En ese marco, hemos decidido acompañar tanto el Presupuesto como la Fiscal Impositiva del ejercicio 2026, realizando los planteos y observaciones correspondientes.

Entre los puntos destacados, se logró que:

• El Presupuesto no exceda el índice inflacionario, estableciendo un incremento del 14%, sensiblemente inferior a la inflación proyectada.

• Se garantice el equilibrio fiscal, condición indispensable para nuestro acompañamiento.

• Se asuma el compromiso de avanzar hacia un Estado municipal más austero, eficaz y eficiente en la administración de los recursos públicos.

Este acompañamiento se realiza con plena conciencia de la gran responsabilidad institucional que nos cabe como concejales y del mandato otorgado por los vecinos en las urnas. El ejercicio de nuestra función requiere compromiso, responsabilidad, preparación y técnica legislativa, combinando sensibilidad social con responsabilidad fiscal, en el equilibrio necesario a la hora de legislar en el cuerpo deliberativo, siguiendo los lineamientos de nuestro espacio político: equilibrio fiscal y un Estado más eficaz y eficientese En relación a la Tasa Vial, entendemos que, al no tratarse de un porcentaje, la misma se ha ido diluyendo significativamente por efecto de la inflación. No obstante, desde el bloque de la Alianza La Libertad Avanza solicitamos su afectación plena y específica a tareas de bacheo y ejecución de cordón cuneta, exigiendo un control estricto de la ejecución de dichas obras. Asimismo, requerimos al Intendente Municipal, Juan Fiorini, un compromiso de evaluar la derogación de esta tasa y de otras durante el próximo ejercicio.

Además, como resultado del trabajo del bloque, se lograron los siguientes avances:

• Reducción del 50% de la Tasa de Playas Ribereñas en el Parque Natural Laguna de Gómez durante los meses de invierno (mayo a agosto).

• En la Tasa de Seguridad e Higiene, para monotributistas que inician actividad y que actualmente se encuentran exentos hasta el tercer mes, se solicitó extender dicha exención hasta el noveno mes.

• En relación al Artículo 72, se solicitó la eliminación de la tasa vinculada a la cartelería, tanto en interiores como en exteriores, evitando la necesidad de requerimiento expreso por parte del comerciante.

• Se puso especial énfasis en el análisis y revisión de la tasa al combustible y otras tasas municipales.

Finalmente, el bloque de concejales de la Alianza La Libertad Avanza agradece al Intendente Juan Fiorini por el espacio de diálogo y debate, reafirmando su vocación de trabajo responsable, constructivo y comprometido con los intereses de los vecinos de Junín.