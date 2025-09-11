Ante el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, se realiza un paro en universidades nacionales

Este viernes 12 de septiembre se realizará un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo en las universidades nacionales, convocado por FATUN en consonancia con el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, medida a la que ATUNNOBA anunció su adhesión, ante el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Paralelamente se anuncio que se realizará una nueva Marca Federal Universitaria para el día en que se trate el veto a la Ley en el Congreso.

"El veto constituye un ataque a nuestras universidades nacionales ya que sin presupuesto no se puede desarrollar la actividad, educativa, de investigación y de extensión a la comunidad. Lo hacemos en defensa de la Universidad y la Educación Pública Gratuita y de Calidad. Sin salarios dignos es imposible que trabajadoras y trabajadores sostengan la vida universitaria", se indicó desde ATUNNOBA, gremio que agrupa a trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Noroeste.