Cierre de año e inauguración de la nueva Casa Comunitaria de Juana Azurduy

El viernes pasado, el Colectivo Juana Azurduy realizó una jornada de cierre de año que incluyó la inauguración de su nueva Casa Comunitaria, ubicada en Escribano 434, en la ciudad de Junín. La actividad reunió a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que participan cotidianamente de las propuestas de la organización, junto a diversos actores e instituciones que forman parte de la red territorial con la que trabaja de manera sostenida.

El encuentro permitió compartir un espacio colectivo entre los distintos proyectos socioeducativos, comunitarios y productivos que impulsa Juana Azurduy, en el marco de un proceso de construcción que articula educación, participación comunitaria, cultura y economía social.

La apertura de esta nueva sede se inscribe en un proceso de consolidación institucional y territorial del proyecto comunitario. El nuevo espacio reemplaza a la anterior Casa Comunitaria ubicada en las calles Arias y Julio Campos, donde funcionaban principalmente el Centro Juvenil y otras actividades, y expresa un nuevo paso en el fortalecimiento de una experiencia cooperativa construida junto a la comunidad a lo largo del tiempo.

Durante la jornada participaron instituciones educativas, culturales, deportivas y sindicales, así como sectores del comercio local, actores vinculados al sistema judicial y diversas experiencias sociocomunitarias de la ciudad, dando cuenta de la amplitud y diversidad de vínculos que sostienen el trabajo cotidiano de la organización.

Asimismo, estuvo presente Gabriel Deiure, Coordinador de Articulación Territorial Región Interior II, quien acompañó la actividad en representación del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

El cierre del año y la inauguración de la nueva Casa Comunitaria expresan la continuidad de un proyecto cooperativo y comunitario que concibe la educación como un derecho y una práctica colectiva, y al cooperativismo como una forma sustantiva de democracia, basada en la participación, la organización comunitaria y la construcción solidaria en el territorio.