Triunfazo de despedida

Luego de siete derrotas consecutivas, Argentino volvió al triunfo en el último partido del 2025. Fue 79 a 76 sobre Racing de Chivilcoy, en el Estadio Grilon Arena.

La noche no había arrancado bien para el Turco porque el local sacó la primera gran ventaja; sin embargo, el tercer cuarto fue el del quiebre para los juninenses que pudieron cerrar el juego a su favor y darle el primer triunfo a Adrián Capelli desde su vuelta.

En cuanto a las actuaciones individuales, por el lado de Argentino de Junín se destacaron Frontera y Shriver, con 19 y 15 puntos de valoración, respectivamente. Shriver, además, aportó 17 puntos, mientras que Frontera sumó 13 unidades. En Racing, el jugador con mayor valoración fue Emilio Stucky, con 16 puntos de valoración y 14 puntos convertidos. Lo siguió Manuel Rodríguez, con 15 puntos de valoración, mientras que Valinotti y Cooper aportaron 16 y 14 puntos, respectivamente.