Refuerzan controles en el puente del Río Salado sobre la Ruta 5

Ante la fuerte crecida que presenta el río Salado, se llevan adelante controles permanentes en el puente ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 5, en el tramo que une la ciudad de Alberti con la localidad de Mechita, con el objetivo de evaluar el estado de la estructura y garantizar la seguridad via

Desde hace varios días, personal especializado realiza inspecciones periódicas, poniendo el foco principalmente en el primer pilar del puente, considerado el sector más comprometido debido al importante caudal de agua que atraviesa la zona.

Durante la mañana del martes se desarrolló un importante operativo en el lugar, que incluyó el despliegue de una grúa de gran porte para permitir una evaluación más detallada del estado del mencionado pilar.

Estas tareas forman parte de un seguimiento preventivo ante el avance del agua y las condiciones que presenta el río. Como consecuencia de los trabajos realizados, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido, con la correspondiente señalización y la intervención de personal de Vialidad, Gendarmería Nacional y otros organismos vinculados al control y la seguridad del tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 5.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y no se descarta la adopción de nuevas medidas en caso de que la crecida del río Salado continúe o se registren cambios en el estado de la estructura del puente.

Fuente larazondechivilcoy