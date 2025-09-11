Municipales marcan la necesidad de conformar el Consejo del Salario Municipal

Este viernes se llevará a cabo el recambio de autoridades de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), por medio de la votación directa de la lista de consenso encabezada por Hernán Doval y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín (STMJ) a cargo de Gabriel Saudán tendrá representatividad en la nueva comisión.

El sindicalista que nuclea a los trabajadores municipales de Junín destacó que uno de los próximos desafíos que encarará desde la FESIMUBO será la conformación del Consejo del Salario Municipal, que permitirá equiparar e incrementar los salarios de miseria que perciben los empleados a nivel provincial. En este punto, resaltó que “este año los municipales de Junín no perderán contra la inflación”, aunque afirmó a la vez que los datos que proporciona el INDEC “no dicen toda la verdad”.

Saudán, secretario general del STMJ, declaró: “El próximo viernes 12 se van a realizar las elecciones en FESIMUBO y la lista única que se va a presentar es la de Hernán Doval, secretario general del gremio de Municipales de Avellaneda y un colaborador de muchos años de Rubén ‘Cholo’ García”, y ahondó: “Fue el autor intelectual de la Ley N°14656 que nos permitió que hoy tengamos convenios colectivos de trabajo, por lo cual está más que preparado para tomar las riendas de la Federación”.

Asimismo, el gremialista municipal observó que “vamos a hacer honor al derecho que tenemos de emitir nuestro sufragio, va a haber una urna en la sede del gremio y otra móvil que recorrerá los diferentes lugares para facilitar el voto de los compañeros y compañeras”.

Además, el entrevistado recalcó acerca de FESIMUBO que “es una Federación que logró avances muy importantes para los trabajadores municipales como sucedió con el convenio colectivo de trabajo (CCT), y que ahora va por más derechos entre los que se incluye la conformación del Consejo del Salario Municipal que va a permitir solucionar un gran inconveniente que tenemos los municipales a nivel salarial”. En continuidad, subrayó que “nosotros en Junín tenemos solucionados en gran medida los derechos laborales, pero tenemos una deuda importante en lo que respecta a la situación salarial de los compañeros y compañeras”.

“Entendemos que tenemos que dar todas las peleas necesarias y estamos convencidos de que la conformación de este Consejo del Salario Municipal va a resultar muy beneficioso para los municipales, y es lo que se viene”, recalcó el sindicalista y sumó: “El STMJ es muy fuerte dentro de FESIMUBO, fuimos el séptimo sindicato que concretamos CCT dentro de Provincia, y tenemos que enfocarnos para que la Federación sea cada vez más grande y representativa”.

A continuación, el entrevistado sostuvo que “aunque sabemos que los datos que brinda el INDEC son algo mentirosos, tuvimos la posibilidad de hacer un aumento que acompañe la evolución de la inflación y eso mínimamente nos ayudó a que no perdamos en contra de ella”. Posteriormente, comentó que “si bien es cierto que el INDEC no dice toda la verdad, la realidad marca que son los números por los cuales nos tenemos que regir”.

“No se están homologando por parte de Nación convenios que superen la inflación, pero quisiera creer que a partir del año que viene esta situación se va a estabilizar y eso nos va a dar la posibilidad de tener aumentos más importantes”, resaltó Gabriel Saudán. Luego, expuso que “este año no vamos a perder contra la inflación y si logramos concretar el Consejo del Salario Municipal vamos a tener un aumento más equitativo como el que pretendemos”.

Por último, el entrevistado hizo alusión al reconocimiento que se le hizo a Osvaldo Rolla en el camping del STMJ y mencionó: “Quisimos reconocer y homenajear en vida al ‘Chago’ Rolla por todo lo que hizo por el gremio, por las luchas permanentes que llevó adelante y las decisiones que tomó en su momento en beneficio de todos los compañeros y compañeras municipales”, y agregó: “Fue un momento muy emotivo el que vivimos el otro día con la inauguración de la plaza del camping con su nombre, en el marco del Día del Niño”.