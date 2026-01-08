En linea con Milei, Veronelli pide que se eliminen las tasas municipales en los servicios

El gobierno nacional, comandado por Javier Milei, prohibió incluir tasas e impuestos municipales en las facturas de servicios públicos esenciales (luz, gas, etc.), buscando que reflejen solo el costo del servicio y evitar cortes por no pagar conceptos ajenos, aunque la situación es conflictiva y hay jurisprudencia contradictoria, la tendencia es a separar estos cobros para aliviar la carga al consumidor y facilitar el pago exclusivo del servicio.

Qué dice la normativa

Prohibición a nivel nacional: Resolución 267/2024 y decretos (450 y 452) del gobierno nacional prohíben a municipios y provincias incluir tributos locales en facturas de luz y gas.

Facturas claras: Las boletas deben mostrar solo el costo del servicio contratado (energía, gas).

Justicia: Existen fallos judiciales que ratifican la prohibición, aunque también autorizaciones contradictorias para ciertas regiones,

En nuestra ciudad, en el marco del tratamiento que viene teniendo en comisiones el Presupuesto y la Ordenanza Fiscal Impositiva 2026, la concejal Belén Veronelli (LLA) siguendo la linea libertaria de Milei, reafirmó su compromiso con la baja de la presión tributaria en Junín.

A través de un comunicado, la edil ratificó sus discrepancias con el esquema de tasas locales y apuntó directamente contra los gravámenes que se perciben a través de los servicios esenciales.

Dicha postura crea una grieta en las filas de los libertarios en Junín, ya que no todos los concejales de ese espacio votarían por la eliminación de esas tasas "distorsivas" a pesar del la postura clara del pesidente de la nación y del Ministro Caputo.

Fiorini sabe que al no tener una mayoría proropia, los votos de los libertarios son clave para la aprobación del presupuesto y para la aprobación de dististas propuestas, entre ellas la eliminación de las polémicas tasas incluidas en los servicios de luz y gas como la que se cobra en la compra de combustibles. Es por eso que busca que algunos concejales de ese espacio lo acompañen a pesar de la linea que claramente marca Milei en cuanto a la carga impositiva municipalel en los servicios p+ublicos esenciales como liz y gas.

El eje en la "Tasa de Combustible"

Veronelli recordó que desde 2024 viene impulsando un proyecto para derogar la Tasa de Trazado Urbano (conocida popularmente como tasa vial al combustible). "Esta solicitud no solo no fue escuchada, sino que no se obtuvieron los votos para su tratamiento. Por eso, este año me mantengo firme en el rechazo y renuevo la petición al Sr. Intendente solicitando su derogación".

Nuevos pedidos de eliminación

Para el ejercicio 2026, la concejal libertaria sumó a su lista de reclamos la quita de gravámenes vinculados a servicios básicos, entre ellos:

Conexión de Agua Corriente y Cloacas.

Tasa de Mantenimiento de Infraestructura de Gas Natural (15% del consumo).

Tasa para Acceso al Uso de la Red de Gas (12% del consumo).

Según explicó la funcionaria, estas tasas tienen el denominador común de ser cobradas dentro de las facturas de servicios. «Obligan al usuario a abonar de forma intempestiva y obligatoria, ya que el usuario no puede estar sin servicios básicos esenciales», argumentó desde su perspectiva liberal.

Al respecto, días pasados, Luis "Toto" Caputo buscó profundizar su guerra con los intendentes con la publicación de un portal que expone a los municipios que más cobran tasas.

Sin embargo, en el tributo más cuestionado por el ministro de Economía, la tasa vial que se grava a la carga de combustibles, el mapa de calor lanzado por Caputo expone a liberatirios y PRO, entre ellos al intendente interino de Junín, Juan Fiorini.

Sucede que, según las planillas publicadas por Economía, en la provincia de Buenos Aires el municipio de Junín cobra $11 por litro. Dinero que no tiene ningún fin específico y engorda las cuentas municipales.

De hecho, este polémico tributo vienen también siendo cuestionado por dirigentes del Frente Renovador, quienes pidieron su derogación.