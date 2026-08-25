El comercio de Junín siente el golpe de la caída del consumo: preocupación por las ventas y los puestos de trabajo

El comercio pyme de Junín atraviesa una etapa marcada por la caída del consumo, la necesidad de reducir costos y la búsqueda permanente de nuevas estrategias para sostener la actividad. El escenario genera preocupación entre comerciantes, empresarios e industriales de la ciudad, que advierten que el menor movimiento de ventas comienza a impactar en el funcionamiento cotidiano de sus negocios.

La situación fue planteada por la presidenta de la Sociedad de Comercio e Industria de Junín, Marianela Mucciolo, quien señaló que el comportamiento del consumo aparece hoy como la principal preocupación que surge en el contacto cotidiano con las empresas de la ciudad.

“Si tengo que validar un común denominador, la gran preocupación es obviamente el tema del consumo”, sostuvo la dirigente, al describir una realidad que no alcanza solamente a los pequeños comercios, sino también a empresas e industrias con años de trayectoria y estructuras consolidadas.

El problema, en ese sentido, no pasa solamente por vender menos. La reducción del movimiento comercial obliga a las empresas a revisar permanentemente sus costos, sus estrategias y hasta la forma de llegar a los consumidores.

“Hay una gran preocupación, pero por supuesto todos buscando estrategias y capacitándose y formándose para salir adelante”, explicó Mucciolo.

El temor por los puestos de trabajo

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la posibilidad de que la caída de la actividad termine afectando el empleo.

“No se puede negar que hay mucho miedo de no poder sostener a los empleados”, reconoció la titular de la entidad empresarial.

La advertencia refleja una de las principales tensiones que atraviesa actualmente al sector: mientras las empresas buscan sostener sus estructuras y mantener abiertas sus puertas, el menor nivel de ventas dificulta cada vez más afrontar los costos habituales.

Incluso el acceso al financiamiento, que en otras circunstancias podría utilizarse para invertir, ampliar un negocio o incorporar equipamiento, en algunos casos termina teniendo otro destino. Según explicó Mucciolo, hay empresas que recurren al crédito para afrontar gastos corrientes y poder mantener el funcionamiento cotidiano.

La situación muestra hasta qué punto cambió el escenario para las pymes: el financiamiento ya no necesariamente aparece como una herramienta para crecer, sino también como una forma de atravesar un período de menor actividad.

Un consumidor que cambió sus hábitos

Desde la Sociedad de Comercio e Industria también remarcan que el consumo “cambió” y que esa transformación puede observarse directamente en los comercios de la ciudad.

El consumidor se muestra más cuidadoso, compara precios, busca promociones y prioriza determinados gastos. Para los comerciantes, esto significa que ya no alcanza con tener un producto disponible: también deben encontrar nuevas formas de atraer al cliente y competir en un mercado donde el precio tiene cada vez mayor peso.

“Están todos adaptándose a la nueva realidad. El consumo cambió, eso no lo podemos negar”, afirmó Mucciolo.

En este contexto, el crecimiento de las ventas por plataformas digitales aparece como otro de los cambios que están atravesando al comercio. Sin embargo, desde la entidad consideran que no debe interpretarse como una contradicción con la caída que experimentan muchos comercios tradicionales.

La propia Sociedad de Comercio e Industria trabaja junto a CAME y la UNNOBA en capacitaciones para que los comerciantes puedan incorporar herramientas digitales y analizar alternativas como Mercado Libre.

El planteo es que la transformación digital también puede ser una herramienta para las pymes, aunque eso no elimina el problema central que enfrenta actualmente el comercio local: hay menos consumo y los comerciantes deben esforzarse cada vez más para sostener el nivel de actividad.

En Junín, esa realidad comienza a sentirse con mayor claridad en las calles comerciales. Detrás de cada persiana levantada hay empresas que buscan sostener sus estructuras, trabajadores que dependen de esa actividad y comerciantes que intentan adaptarse a un escenario económico en el que vender se volvió más difícil.

La discusión sobre qué canal de venta crece o cuál pierde participación puede continuar, pero para el comercio pyme juninense el problema cotidiano es mucho más concreto: cómo sostener las ventas, afrontar los costos y mantener los puestos de trabajo en un contexto de consumo retraído.