Incendio destruyó por completo una vivienda y la familia quedó sin hogar

Un incendio de grandes proporciones provocó este martes la destrucción total de una vivienda y dejó a una familia en una situación de extrema vulnerabilidad, luego de que el fuego consumiera prácticamente todas sus pertenencias.

Según se informó, tres trabajadores que se encontraban en las inmediaciones actuaron con rapidez y coraje y lograron poner a salvo a los integrantes de la familia que permanecían en el interior de la casa.

Al lugar concurrió una dotación del Cuerpo de Bomberos, que encontró la vivienda completamente afectada por las llamas. Se trataba de una construcción de cuatro ambientes, con frente de ladrillos a la vista y mampostería.

La intervención de los bomberos se concentró inicialmente en controlar y extinguir el fuego. Posteriormente, se realizaron tareas de enfriamiento, ventilación y remoción de escombros, con el objetivo de evitar posibles reinicios del incendio.

En tanto, personal policial colaboró con el operativo y procedió a interrumpir la circulación vehicular en el sector para facilitar el trabajo de los socorristas.

La familia, integrada por una pareja y sus nietos, recibió asistencia en el lugar por parte de personal del SAME y de Intermed. Afortunadamente, no fue necesario trasladarlos a un centro de salud.

El saldo del incendio fue devastador: la vivienda sufrió pérdidas materiales totales y, como consecuencia de los daños ocasionados por las llamas, la estructura quedó comprometida y con riesgo de derrumbe.

Ahora, además de haber perdido su vivienda y sus pertenencias, la familia deberá afrontar la necesidad de encontrar un lugar donde permanecer y recuperar elementos esenciales para su vida cotidiana.