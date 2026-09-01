Docentes universitarios rechazaron la propuesta del Gobierno y van al paro por 24 horas

La tensión entre el Gobierno nacional y los docentes universitarios volvió a escalar. La reunión paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano terminó sin acuerdo y las federaciones sindicales ratificaron un paro de 24 horas para este miércoles 2 de septiembre en las universidades nacionales de todo el país.



El Ejecutivo llevó a la mesa una recomposición salarial del 6% para el próximo bimestre, que contempla un 3% correspondiente a septiembre y otro 3% para octubre. Sin embargo, la propuesta fue considerada insuficiente por los representantes gremiales, que reclaman recuperar el poder adquisitivo perdido y avanzar con otros puntos de la agenda universitaria.



Desde el Frente Sindical Universitario cuestionaron con dureza la oferta oficial y señalaron que la recomposición planteada se encuentra muy por debajo del porcentaje que, según sus cálculos, adeuda el Estado a los trabajadores del sector. Los sindicatos estiman una pérdida acumulada del 31,2% hasta julio, a la que debería sumarse la inflación correspondiente a agosto.



La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, calificó la propuesta como una "provocación" y sostuvo que las organizaciones sindicales concurrieron al encuentro con el objetivo de discutir una recomposición sustancial. Entre sus reclamos incluyeron la recuperación de los salarios, el tratamiento del Fonid y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.



La dirigente también cuestionó que el Gobierno haya limitado su propuesta a un incremento que, según planteó, no se encuentra vinculado con la evolución de la inflación. En ese marco, anticipó que el paro de este miércoles será acompañado por una nueva reunión de los gremios hacia el final de la semana para definir los próximos pasos del plan de lucha.



Un conflicto que suma reclamos



La discusión salarial no fue el único punto que quedó sin resolver en la mesa paritaria. Las federaciones docentes reclamaron avanzar con los compromisos asumidos en junio para el sector preuniversitario y exigieron respuestas sobre la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo, particularmente en materia de nomencladores salariales y adicionales por formación de posgrado.



A la lista de reclamos se sumaron las becas, los gastos de funcionamiento y los recursos destinados a los hospitales universitarios, cuestiones que los sindicatos consideran centrales para garantizar el funcionamiento del sistema de educación superior.



Por su parte, Conadu Histórica planteó la necesidad de establecer un mecanismo de actualización salarial que permita evitar que los ingresos vuelvan a quedar por debajo de la inflación. La organización propuso, como piso, actualizaciones mensuales que acompañen la evolución de los precios.



Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, aseguró que la negociación terminó en fracaso y cuestionó que el Ejecutivo haya ofrecido apenas un 3% de recomposición para septiembre. Según sostuvo, el porcentaje se encuentra muy lejos de la recomposición que reclaman los trabajadores y advirtió que la postura oficial podría profundizar el conflicto en las universidades.



La respuesta del Gobierno



La reunión estuvo encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien defendió la propuesta oficial. Desde el Ejecutivo remarcaron que el incremento contempla un 3% para septiembre y mantiene otro 3% previsto para octubre, alcanzando así una recomposición acumulada del 6% para el bimestre.



El Gobierno también buscó anticiparse a la medida de fuerza y pidió que cualquier protesta no afecte el dictado de clases. En ese sentido, desde Capital Humano señalaron que se debe preservar el derecho de los estudiantes a enseñar y aprender.



Las federaciones, sin embargo, resolvieron avanzar con el paro y advirtieron que la falta de respuestas podría derivar en nuevas medidas de fuerza.



La representación gremial estuvo integrada por Fagdut, UDA, Conadu, Conadu Histórica y Fedun, mientras que también participó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.



Mientras continúa el cruce entre las partes, la Subsecretaría de Políticas Universitarias propuso retomar las conversaciones el jueves 17 de septiembre. En paralelo, la Justicia también puso la lupa sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario: el juez federal Martín Cormick otorgó al Gobierno un plazo de tres días para presentar un informe sobre el grado de cumplimiento de esa normativa.