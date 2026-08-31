Jubilados de la mínima cobrarán $8.857 más en septiembre: ANSES confirmó el calendario de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026, que contempla las fechas de cobro para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares y las distintas prestaciones que abona el organismo.

Los pagos comenzarán el martes 8 de septiembre y, como ocurre habitualmente, las fechas estarán determinadas por la prestación y la terminación del DNI.

Pero septiembre también llegará con una actualización de los haberes. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 2,1%, correspondiente a la movilidad previsional.

En el caso de los jubilados que cobran el haber mínimo, la jubilación pasará de $419.775,93 a $428.633,20. Esto representa un incremento de aproximadamente $8.857 respecto del haber de agosto.

Además, continuará el bono de $70.000 para los jubilados que perciben el haber mínimo. De esta manera, el ingreso total durante septiembre alcanzará los $498.633,20.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo cobrarán de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados que cobran más que la mínima

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el cronograma comenzará el martes 22 de septiembre:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo también cobrarán desde el 8 de septiembre, según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: 21 de septiembre.

La AUH también tendrá el aumento del 2,1% correspondiente a la movilidad.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo (AUE) se abonará de acuerdo con el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0: 10 de septiembre.

DNI terminado en 1: 11 de septiembre.

DNI terminado en 2: 14 de septiembre.

DNI terminado en 3: 15 de septiembre.

DNI terminado en 4: 16 de septiembre.

DNI terminado en 5: 17 de septiembre.

DNI terminado en 6: 18 de septiembre.

DNI terminado en 7: 21 de septiembre.

DNI terminado en 8: 22 de septiembre.

DNI terminado en 9: 23 de septiembre.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a pagarse el 8 de septiembre:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre.

Prenatal y Maternidad

El calendario para la Asignación por Prenatal será:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre.

En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago se realizará de acuerdo con el primer día establecido en el calendario para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción tendrán una primera ventana de cobro entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre.

También habrá una segunda instancia de pago desde el 21 de septiembre hasta el 9 de octubre.

Por otra parte, las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre, para todas las terminaciones de documento.

Prestación por Desempleo

Para los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1, las fechas de pago serán:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

En tanto, para quienes cobran mediante el Plan 2, el período de pago se extenderá del 1 al 9 de octubre, para todas las terminaciones de DNI.

De esta manera, ANSES ya tiene definido el calendario completo de pagos de septiembre, con el inicio del cronograma previsto para el martes 8.

Para los jubilados que cobran la mínima, el mes llegará con un aumento de aproximadamente $8.857 en el haber mensual. La jubilación básica quedará en $428.633,20 y, con el bono de $70.000, el ingreso total alcanzará los $498.633,20.