El PRO ya negocia con LLA y busca que Fiorini sea el único candidato a intendente de La Libertad Avanza en Junín

El acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza comenzó a tomar forma concreta y las conversaciones ya se desarrollan en el máximo nivel político. En las últimas horas, dirigentes de ambos espacios mantuvieron una reunión en la Casa Rosada para avanzar en un entendimiento electoral que apunta a construir una alianza de cara a 2027, con alcance nacional, provincial y municipal.

Del encuentro participaron el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo; el secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis; el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor parlamentario de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem.

La intención es construir un frente común que permita a ambos espacios enfrentar al kirchnerismo en las elecciones de 2027. Pero la negociación también incluye una discusión por el poder territorial y, particularmente, por el futuro de los municipios que actualmente están en manos del PRO.

En ese punto, el partido amarillo ya dejó planteada su principal condición: que un eventual acuerdo con La Libertad Avanza respete las intendencias donde actualmente gobierna el PRO y permita que esos espacios tengan continuidad.

El propio Ritondo fue explícito al referirse a esa postura. “Para nosotros por supuesto que donde gobierna el PRO creemos que hemos demostrado gestión para seguir”, sostuvo el dirigente bonaerense. Y agregó: “Queremos reelegir donde gobernamos y hacer lo imposible para blindar el cambio”.

La definición tiene una traducción directa en Junín. Si el acuerdo avanza en los términos que pretende el PRO, la intención es que Juan Fiorini sea el único candidato a intendente de La Libertad Avanza en el distrito, evitando que dentro del armado común aparezca otro postulante libertario para disputar la candidatura.

De esta manera, la negociación no se limitaría a que PRO y LLA compartan una boleta. El planteo del PRO es que el acuerdo también contemple quiénes serán los candidatos en los municipios donde actualmente gobierna el partido. En Junín, esa condición tiene un nombre concreto: Fiorini.

Actualmente, el PRO gobierna en municipios bonaerenses como Mar del Plata, Lobos, Campana, Junín, Vicente López, 9 de Julio, Coronel Pringles, Puan, San Isidro, Zárate, Pinamar y Arrecifes. La pretensión del partido es preservar esos territorios y que quienes actualmente están al frente tengan prioridad para buscar la reelección.

La continuidad de Petrecca a través de Fiorini

La eventual candidatura de Fiorini dentro de un acuerdo con La Libertad Avanza también representa la continuidad del espacio político que gobierna Junín desde 2015. Pablo Petrecca transita actualmente su tercer período al frente del municipio, luego de haber sido elegido en 2015, reelegido en 2019 y nuevamente electo en 2023. Si Fiorini logra ganar las elecciones de 2027, el mismo espacio político podría alcanzar dieciséis años consecutivos al frente de la ciudad.

La llegada de Fiorini a la intendencia fue, además, precedida por un movimiento político que terminó resultando determinante. En 2021 había encabezado la lista de concejales de Juntos y había sido elegido para el período 2021-2025. Sin embargo, en 2023, cuando todavía le quedaban dos años de mandato, renunció a su banca, una decisión que fue aprobada por el Concejo Deliberante en junio de ese año.

Poco después volvió a encabezar la lista de concejales de Juntos que acompañó a Petrecca en las elecciones de 2023. Tras el triunfo, fue nuevamente elegido concejal, esta vez para el período 2023-2027, y quedó primero en la línea de sucesión del intendente.

El escenario que había sido contemplado terminó concretándose. Petrecca resultó electo senador bonaerense, pidió licencia como intendente para asumir su banca y Fiorini quedó al frente del Ejecutivo municipal.

La particularidad es que Fiorini no solo es el dirigente que quedó al frente del municipio tras la salida de Petrecca: también es su cuñado. Esa relación familiar agrega una dimensión particular a la continuidad del oficialismo local, especialmente si finalmente el PRO consigue que La Libertad Avanza acepte a Fiorini como candidato único en Junín.

En los hechos, la secuencia muestra una continuidad política que comenzó a delinearse antes de que Fiorini llegara al Ejecutivo. Primero como concejal, luego nuevamente como candidato y concejal, después como reemplazante de Petrecca en la intendencia y ahora como eventual candidato de La Libertad Avanza dentro de un acuerdo impulsado por el PRO.

De doce a dieciséis años, con la posibilidad de llegar a veinte

Si el acuerdo entre PRO y LLA finalmente se concreta y Fiorini logra ser el candidato único del espacio en Junín, la elección de 2027 podría convertirse en una instancia clave para la continuidad del oficialismo local.

Petrecca lleva doce años al frente de la ciudad y, si Fiorini gana en 2027, el mismo espacio político llegaría a dieciséis años consecutivos de gobierno municipal. Y existe un dato adicional: si posteriormente Fiorini consiguiera una eventual reelección, ese ciclo podría extenderse hasta los veinte años.

Es decir, el esquema que comenzó con Petrecca en 2015 podría prolongarse durante dos décadas, aunque con un cambio de nombre en la intendencia y, eventualmente, bajo una nueva identidad electoral.

La particularidad es que esa continuidad podría darse ahora dentro de una alianza en la que La Libertad Avanza tendría un papel central. Fiorini, que llegó a la intendencia como consecuencia de la salida de Petrecca, podría buscar en 2027 su propia elección como intendente, pero encabezando la boleta de un frente en el que LLA tendría la principal identidad electoral.

Por eso, la negociación que hoy mantienen las conducciones del PRO y La Libertad Avanza en la Casa Rosada tiene una consecuencia concreta para Junín. El PRO busca que el acuerdo nacional y provincial respete sus municipios y, en el caso de la ciudad, pretende que Fiorini sea el candidato único de La Libertad Avanza.

Ritondo aseguró que todavía no existe un cronograma definitivo para cerrar el entendimiento, aunque reconoció que el diálogo avanza. “Cuanto más claro esté el horizonte político eso le da más certidumbre a la Argentina de lo que va a pasar el año que viene”, sostuvo.

Mientras las cúpulas partidarias discuten los términos de la alianza, en Junín el resultado de esa negociación puede definir mucho más que una candidatura. Puede determinar si el espacio político que gobierna la ciudad desde 2015 consigue prolongar su ciclo a través de Fiorini y, eventualmente, convertir doce años de gobierno de Petrecca en dieciséis y, si existiera una nueva reelección, hasta veinte años consecutivos al frente del municipio.