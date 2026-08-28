Violento choque entre una camioneta y un auto: un conductor fue trasladado al HIGA

Un fuerte choque entre una camioneta y un automóvil se produjo durante la mañana de este viernes en la esquina de Malvinas Argentinas y Marrull, en Junín, y dejó como saldo a uno de los conductores con politraumatismos.

De acuerdo con lo informado por Jurídica 24, el siniestro fue protagonizado por una Toyota Hilux, conducida por un joven de 25 años, y un Toyota Corolla, al mando de un hombre de 32 años.

Por causas que todavía deberán establecerse, ambos vehículos colisionaron y la Hilux terminó desplazándose hasta quedar montada sobre la vereda. El impacto se produjo sobre el lateral izquierdo del Corolla, que sufrió importantes daños.

Como consecuencia del choque, el conductor del automóvil quedó atrapado en el habitáculo, por lo que fue necesaria la intervención de efectivos del Cuerpo de Bomberos para poder retirarlo del vehículo.

También acudió al lugar una ambulancia del SAME, cuyo personal asistió al automovilista, quien presentaba politraumatismos. Luego fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica.

La mecánica del accidente será determinada a partir de las pericias que llevará adelante Policía Científica.

Otro accidente durante el jueves

En tanto, durante la tarde del jueves se produjo otro incidente vial en la intersección de Paso y Libertad, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

Personal del SAME asistió en el lugar a un adolescente de 15 años que circulaba en la moto junto a su madre. El menor no debió ser trasladado a un centro asistencial.

Las partes intercambiaron la documentación correspondiente y no se labraron actuaciones policiales.

Daños y robo en un automóvil

Por otra parte, durante las primeras horas de la mañana de este viernes se registró un hecho delictivo en la zona de Chile y Francia.

De acuerdo con la misma fuente, un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública sufrió daños y del interior fue sustraída una billetera.

Los hechos son materia de investigación y se suman a los distintos episodios viales y policiales registrados durante las últimas horas en la ciudad.

Foto junin24