Detuvieron en Junín a “El Masacre”, un joven de 22 años buscado por la Justicia

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Junín detuvieron en las últimas horas a un joven de 22 años conocido con el alias de “El Masacre”, quien era buscado por la Justicia desde diciembre del año pasado.

El procedimiento se concretó en la intersección de Ricardo Rojas y Trabajadores Argentinos, donde los investigadores lograron localizar e interceptar al sospechoso cuando se encontraba en la vía pública.

Sobre el joven pesaba un pedido de detención activo desde el 9 de diciembre de 2025, dispuesto por el Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial Junín, en el marco de una causa caratulada como “Robo”.

Lo investigan por varios robos y hurtos

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, según publica junin24, “El Masacre” se encuentra vinculado a una serie de investigaciones por distintos hechos delictivos ocurridos durante los últimos meses en diferentes sectores de Junín.

Entre los episodios que forman parte de las actuaciones se encuentran robos y hurtos cometidos en viviendas y vehículos, además de hechos relacionados con automotores y motovehículos.

Uno de los casos investigados ocurrió el 17 de julio de 2026, cuando se denunció un hurto en una vivienda ubicada en inmediaciones de Borchex al 1500. Según la investigación, de allí fueron sustraídos distintos elementos de valor.

Anteriormente, el 21 de febrero de 2026, se había registrado el robo de pertenencias del interior de una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada. Para ingresar al vehículo, el autor habría forzado una de sus puertas.

A estos hechos se suma una serie de hurtos denunciados el 29 de enero de 2026 sobre calle Salem, donde fueron sustraídos distintos objetos del interior de vehículos estacionados en la zona.

Quedó a disposición de la Justicia

Tras su detención, el joven fue trasladado a la sede de la DDI Junín, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Según se informó, en las próximas horas será trasladado ante el magistrado interviniente para prestar declaración y avanzar con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.