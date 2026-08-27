Kicillof presentó el plan bonaerense por el "Súper Niño" y reclamó fondos al Gobierno nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este miércoles un plan de contingencia para hacer frente al fenómeno climático conocido como "Súper Niño", que podría generar desde septiembre y hasta enero precipitaciones más intensas y frecuentes, y anunció que el lunes viajará a La Pampa para coordinar acciones con su par de esa provincia, Sergio Ziliotto.

Durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata, Kicillof afirmó que la provincia viene trabajando desde hace tiempo ante la posibilidad de que se produzca un fenómeno de esta magnitud y anunció la creación, mediante decreto, de una Mesa Interministerial con participación de los intendentes.

"Venimos trabajando hace tiempo ante la probabilidad de que ocurra el Súper Niño. Hicimos planificación, reuniones en las diferentes cuencas y creamos líneas de trabajo", señaló el mandatario, quien remarcó que el objetivo es coordinar las distintas áreas del Gobierno provincial con los municipios.

Kicillof sostuvo que existe un 95% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño de este año sea muy fuerte y advirtió que "el umbral crítico se espera de ahora en más", con un período de mayor intensidad previsto entre septiembre y enero.

"No quiero generar alarma, pero queremos comunicar que nuestros vecinos sepan que se avecina un fenómeno que puede tener manifestaciones muy graves", afirmó. En ese sentido, explicó que se trataría de un fenómeno de alcance masivo, que podría afectar buena parte del territorio, por lo que consideró necesario prepararse "para el peor escenario".

El gobernador anticipó además que la provincia trabajará junto a los municipios en planes de contingencia y emergencia, frente a un escenario caracterizado por mayores precipitaciones, con episodios potencialmente más intensos y frecuentes.

En ese marco, Kicillof cuestionó al Gobierno nacional por el recorte de la obra pública y la falta de asistencia financiera a las provincias. "Gobierna a nivel nacional un presidente, Javier Milei, que piensa que no hace falta Estado", sostuvo, y advirtió que el país "no está preparado para que el Gobierno nacional no exista".

El plan bonaerense

En ese marco, la titular del Ministerio de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, expuso que el de El Niño es un fenómeno climático natural que se produce cuando aumenta la temperatura del océano Pacífico ecuatorial durante varios meses, lo que modifica los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del mundo. De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Climate Prediction Center de la NOAA que citó la funcionaria, este año existe un 90% de probabilidad de que se registre un evento "muy fuerte" durante la primavera y el verano 2026-2027, y un 69% de probabilidad de que sea un evento histórico, el más intenso desde 1950.

Vilar detalló el mecanismo por el cual El Niño afecta a la Provincia: las lluvias frecuentes durante varias semanas aumentan la humedad del suelo, lo que genera saturación y menor infiltración, hace subir el nivel de ríos, arroyos y lagunas, y agrava el impacto de nuevas lluvias intensas. Advirtió que el escenario más adverso para la Provincia combinaría suelos ya saturados, cursos de agua bonaerenses elevados y el efecto del cambio climático, que según el IPCC hace que una atmósfera más cálida retenga más humedad. Sobre el pronóstico de lluvias, precisó que el este bonaerense presenta alta probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal, mientras que en el sudoeste de la Provincia esa probabilidad es muy alta, y remarcó que como el pronóstico trimestral no anticipa cómo se distribuirán las lluvias dentro del período, resulta clave el seguimiento semanal de las precipitaciones y del nivel de las cuencas.

En cuanto a la gestión del riesgo de inundaciones, la ministra presentó cinco lineamientos de trabajo: el diagnóstico territorial a través de un Mapa Municipal de Riesgo; el relevamiento de capacidades y equipamiento disponible para la emergencia; sistemas de alerta temprana con estaciones meteorológicas, pluviómetros y sensores de nivel; un protocolo de organización institucional con tres niveles (vigilancia, alerta y emergencia); y la preparación comunitaria, mediante talleres de mapeo con los barrios más expuestos y la difusión de pautas de actuación y vías de evacuación. Como parte de esta política, que definió bajo el lema "anticipando la crecida", detalló que ya se instalaron 11 estaciones meteorológicas automáticas, se entregaron 40 kits de gestión del riesgo a municipios y 50 pluviómetros comunitarios a referentes locales, además de talleres de co-construcción de mapas de riesgo con la comunidad.

En ese contexto, Vilar adelantó las próximas acciones del Ministerio: en materia de monitoreo, la instalación de 24 nuevas estaciones meteorológicas en puntos estratégicos, sensores de nivel del agua en la cuenca del río Luján y más entregas de pluviómetros; y en materia de prevención, preparación, respuesta y recuperación, el fortalecimiento de la gestión del riesgo, nuevos talleres de mapeo junto a las comunidades, capacitaciones a autoridades municipales, trabajo sobre cuencas, arroyos y microbasurales, y la incorporación de equipamiento para la gestión de residuos.

Señaló que se "cumplen hoy dos meses desde que Nación no designa autoridad ambiental": recordó que el que fuera Ministerio de Ambiente nacional fue degradado a subsecretaría y que, desde hace dos meses, ni siquiera esa subsecretaría tiene titular designado, por lo que no existe ninguna contraparte del gobierno nacional con la que la Provincia pueda trabajar.

Entre las medidas de monitoreo, el dirigente destacó la creación de un visor provincial que sumará 424 estaciones meteorológicas para 2030 - 42 ya instaladas este año, más 208 nuevas entre 2026 y 2030 y 174 mediante convenios de colaboración -, además de los informes semanales de humedad del suelo elaborados por la Autoridad del Agua, que registran una saturación completa en el centro, este y noreste de la Provincia, con el consiguiente riesgo de inundaciones asociado al fenómeno de El Niño. También mencionó que 7 municipios ya superaron el 50% de su precipitación promedio anual y que 58 de los 135 municipios bonaerenses excedieron su promedio mensual de lluvias durante 2026.

En cuanto a las obras estructurales, Katopodis enumeró 139 proyectos de prevención del riesgo hídrico en ciudades por $1,7 billones, entre ellos la refuncionalización del Canal Maldonado en Bahía Blanca, la adecuación del cauce del río Areco y la ampliación del río Salado en su Tramo V, entre otras intervenciones.