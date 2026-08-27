Arata y Alak intercambiaron ideas sobre gestión y políticas para los municipios

La senadora provincial Valeria Arata y el presidente del Partido Justicialista de Junín, Fernando Burgos, se reunieron con el intendente de La Plata, Julio Alak, en un encuentro que tuvo como eje el intercambio sobre la gestión municipal y los desafíos que atraviesan los municipios bonaerenses.

"Nos reunimos con Valeria Arata, senadora provincial, y Fernando Burgos, presidente del Partido Justicialista de Junín, para intercambiar ideas y pensar juntos los desafíos de la gestión municipal", señaló Alak al dar cuenta del encuentro.

Según explicó el jefe comunal platense, durante la reunión se abordaron las necesidades de los vecinos y la importancia de avanzar en una mirada compartida para el diseño de políticas públicas.

"El objetivo es seguir construyendo una mirada compartida sobre las necesidades de nuestros vecinos y avanzar en políticas que permitan mejorar la ciudad y la calidad de vida de todos", agregó Alak.

La reunión adquiere una lectura política particular dentro del escenario bonaerense. Alak es uno de los dirigentes que aparece mencionado en las conversaciones internas del peronismo como posible candidato a la Gobernación bonaerense, de cara al próximo proceso electoral.

En ese marco, el encuentro con Arata y Burgos suma un capítulo al diálogo entre dirigentes del peronismo de la provincia, particularmente con referentes de la Cuarta Sección Electoral.

Arata, que ocupa una banca en el Senado bonaerense, y Burgos, al frente del PJ de Junín, mantienen presencia en el armado político de la región. El encuentro con Alak permitió poner el foco públicamente en la gestión y en las políticas municipales, aunque también se inscribe en un escenario donde el peronismo comienza a discutir liderazgos y posicionamientos hacia 2027.