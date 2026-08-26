La Ruta 5, en alerta: más de 200 accidentes y 21 muertos en seis meses por la paralización y abandono de obras

La Ruta Nacional 5 vuelve a quedar en el centro de la preocupación por sus niveles de siniestralidad. Según los datos mencionados por el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, durante el primer semestre de 2026 se registraron más de 200 accidentes y 21 víctimas fatales en el tramo bonaerense de la ruta.

Stadnik fue contundente al describir la situación y calificó a la RN5 como “la Ruta de la Muerte”. De las 21 personas que perdieron la vida en los primeros seis meses del año, cuatro eran vecinos de Carlos Casares.

El intendente sostuvo que las cifras son especialmente preocupantes por la extensión que ocupa la Ruta 5 dentro de la red vial bonaerense. De sus aproximadamente 550 kilómetros totales, unos 450 atraviesan la provincia de Buenos Aires, desde Luján hasta Santa Rosa.

Para Stadnik, el dato demuestra que existe un problema particular sobre esta traza: en apenas seis meses se registraron más de 200 siniestros y 21 muertes, mientras que el número de accidentes ya supera al registrado durante el mismo período de 2025.

Paralización y abandono de las obras

Uno de los principales cuestionamientos del intendente apunta directamente a la paralización y abandono de las obras destinadas a transformar la Ruta 5 en autovía.

Stadnik recordó que en 2022 se licitaron unos 20 kilómetros de autovía entre Mercedes y Suipacha y que los trabajos comenzaron con un importante ritmo de ejecución. Posteriormente también se licitó otro tramo de poco más de siete kilómetros frente a Mercedes.

Sin embargo, según explicó, durante 2024 las obras comenzaron a frenarse y actualmente se encuentran totalmente paralizadas.

La situación genera aún más cuestionamientos porque, de acuerdo con el intendente, el proyecto contaba con financiamiento internacional de la CAF, que aportaba el 70% de los recursos, mientras que el 30% restante correspondía al Tesoro Nacional a través de Vialidad.

El proyecto no formaba parte del esquema de Participación Público-Privada (PPP), que había sido dado de baja, sino que contaba con un mecanismo de financiamiento externo específicamente destinado a la ejecución de infraestructura vial.

La planificación contemplaba además continuar con la transformación de la ruta hacia Bragado y posteriormente avanzar con una ruta segura desde Bragado hasta Santa Rosa.

Más tránsito hacia Vaca Muerta

A la falta de obras se suma otro factor que preocupa a los municipios de la región: el incremento del tránsito vinculado con Vaca Muerta.

Stadnik advirtió que el movimiento de camiones y vehículos sobre la Ruta 5 seguirá creciendo y que, sin nuevas obras de infraestructura y medidas de seguridad, también aumentará el riesgo de accidentes.

“Lo que va a hacer es aumentar los accidentes si no se toma algún tipo de medida”, sostuvo.

Mientras las obras permanecen paralizadas, las estadísticas continúan mostrando una realidad preocupante: más de 200 accidentes y 21 muertos en los primeros seis meses de 2026.

Para los municipios atravesados por la Ruta 5, el reclamo vuelve a poner el foco en la necesidad de recuperar y finalizar las obras que fueron proyectadas para mejorar la seguridad de una de las principales vías de conexión del oeste bonaerense.