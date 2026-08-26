Massa en Rosario: “Lo más importante es la unidad”

Sergio Massa estuvo este martes en Rosario para acompañar al diputado nacional, Diego Giuliano, en la presentación de su libro “La Santa Fe que viene”, un encuentro que reunió a referentes de los distintos sectores del peronismo santafesino.

Durante la actividad en el Hotel Ariston estuvieron presentes, entre otros, el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez; el candidato para disputar la intendencia de Rosario, Juan Monteverde; las diputadas nacionales Caren Tepp y Florencia Carignano; el senador nacional Marcelo Lewandowski, la legisladora provincial Lucila De Ponti; el senador provincial Armando “Pipi” Traferri y el ex diputado nacional Eduardo Toniolli. También participaron representantes de sindicatos, trabajadores, pymes y distintos sectores productivos de la provincia.

Durante la actividad, Massa destacó el trabajo de Giuliano y valoró que los distintos sectores puedan presentar sus propuestas y acompañarse entre sí. “Es muy lindo que puedan compartir la iniciativa de todos”, sostuvo el dirigente, en referencia a las distintas propuestas que comienzan a surgir dentro del peronismo santafesino. En ese sentido, dejó una definición clara: “Lo más importante es la unidad”.

La presencia de Massa en Rosario expresó así una idea de unidad que trasciende lo estrictamente electoral. La construcción de una alternativa hacia adelante requiere no solo de unidad política, sino también de una unidad social, capaz de integrar a quienes producen, trabajan y sostienen el entramado económico y social. Con protagonismo del interior, Massa volvió a poner en valor la necesidad de fortalecer un peronismo federal, con debate, participación y trabajo como base para construir un proyecto común para Santa Fe y para la Argentina.



