De Miguel se metió en la polémica por el director de la Técnica 2 y destacó la figura de Laiún

La polémica por el desplazamiento de Miguel Laiún de la dirección de la Escuela Técnica N° 2 de Junín sumó en las últimas horas la voz de Agustina de Miguel, quien se refirió a la situación desde su lugar de madre de un estudiante de la institución y destacó el trabajo realizado por el docente al frente de la escuela.

La situación generó una manifestación días atrás en las puertas del establecimiento, donde familias y alumnos expresaron su respaldo a Laiún y reclamaron su reincorporación como director.

En diálogo con Grupo La Verdad, la presidenta del Concejo Deliberante y figura fuerte del petrequismo, cuestionó principalmente la falta de información hacia las familias y sostuvo que durante las últimas semanas se generó un escenario de incertidumbre.

“En un período muy corto de tiempo pasaron muchas cosas y hubo mucha desinformación. No hay nada más feo y alterador de la paz que la incertidumbre. Como familias, no teníamos información certera”, señaló.

En ese sentido, relató la sorpresa que significó para las familias encontrarse con el desplazamiento del director: “Llevo a mi hijo a la escuela y todos los días el director está parado en la puerta para recibirlos. Sin ninguna explicación nos encontramos con que de un día para el otro, ya no está”.

Para De Miguel, el rol de Laiún en el crecimiento de la institución resulta difícil de desconocer. “Es una persona que hizo un gran trabajo por la escuela pública y de la noche a la mañana desapareció como si no importara”, afirmó.

La dirigente también destacó el proceso que atravesó la Técnica 2 durante los últimos años y vinculó su crecimiento con el trabajo de sus equipos directivos.

“La escuela llegó a ser una de las mejores de Junín y no por casualidad. Fue gracias al trabajo del director actual y del anterior”, sostuvo.

Como ejemplo del trabajo realizado para fortalecer la matrícula de la institución, De Miguel relató el testimonio de una madre que además es docente y que recordó cómo Laiún y su antecesor recorrían las escuelas primarias de la ciudad para acercar la propuesta de la Técnica 2 a los alumnos.

“Una mamá, que a su vez es docente porque tiene recorrido, contó que ella los veía caminar por todas las escuelas primarias de Junín, aula por aula, convenciendo a los chicos para que se inscriban en la Técnica 2”, relató.

Y remarcó: “Hoy la escuela tiene lista de espera. Eso es Miguel Laiún”.

De esta manera, De Miguel se sumó a las voces que reclaman explicaciones sobre la situación del director y puso el foco en la trayectoria de Laiún y en el proceso de crecimiento que experimentó la institución durante los últimos años.