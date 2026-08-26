Petrecca volvió a faltar a una reunión de comisión en el Senado: Empresarios iban a exponer sobre la crisis de las pymes bonaerenses

La Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo del Senado bonaerense se reunió este miércoles con representantes de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA), quienes expusieron sobre la situación que atraviesan los comercios y las pequeñas y medianas empresas.

El encuentro se realizó en el Salón “Nunca Más” del Anexo del Senado y tuvo como uno de sus ejes el análisis de la realidad económica y comercial de distintos sectores y regiones de la provincia. Entre los temas planteados aparecieron la caída del consumo y de la demanda, las dificultades para sostener la actividad y el cierre de establecimientos.

La reunión fue encabezada por la presidenta de la comisión, la senadora de La Libertad Avanza Analía Balaudo. Participaron de manera presencial María Fernanda Raverta, Federico Fagioli y Evelyn Díaz, mientras que Pedro Borgini, Laura Clark, Sergio Vargas y Diego Valenzuela lo hicieron de forma virtual.

Petrecca, ausente

Pablo Petrecca integra la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo como vocal. Sin embargo, no participó de la reunión de este miércoles, ni de manera presencial ni remota.

La ausencia se produjo en una jornada en la que la comisión recibió a representantes de entidades empresarias para conocer el escenario que atraviesan las PyMEs y el comercio bonaerense.

Entre los representantes de FEBA estuvo Carlos Cappelletti, vicepresidente cuarto de la entidad y dirigente empresario de Junín. También participaron el presidente de FEBA, Alberto Kahale; el vicepresidente primero, Juan Carlos Uboldi; el prosecretario general, Leonardo Tasca; y el protesorero, Guillermo Anso.

Por FABA estuvieron su presidente, José Candiota, y el vicepresidente, Fernando Savore.

Durante sus exposiciones, los empresarios plantearon la necesidad de recuperar los niveles de consumo y demanda, y remarcaron la importancia de la industria nacional, el mercado interno y la generación de empleo. También expusieron las particularidades de las distintas regiones que representan.

La comisión tiene entre sus competencias el tratamiento de cuestiones vinculadas con el fomento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, así como asistencia, beneficios, subsidios, crédito y capacitación para el sector.

Un antecedente reciente

La ausencia de Petrecca en esta reunión se suma a otro episodio reciente. A mediados de agosto, el senador no participó de una reunión de la Comisión de Trabajo y Legislación Social, otra de las comisiones que integra.

Aquella situación había sido mencionada luego de que Petrecca reclamara públicamente una mayor actividad legislativa, con “más debate, más sesiones y más comisiones” en el Senado bonaerense.

En esta oportunidad, el faltazo se produjo en una comisión vinculada directamente con la actividad comercial y las PyMEs, mientras representantes de las entidades empresarias exponían ante los legisladores sobre las dificultades que atraviesa el sector.

El proyecto que motivó la convocatoria

La reunión tuvo como disparador un proyecto presentado por el senador Matías De Urraza, de La Libertad Avanza, que propone derogar la Ley 12.573, que establece el régimen para la instalación, ampliación, modificación y funcionamiento de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución.

La iniciativa busca modificar el marco vigente con el objetivo de favorecer nuevas inversiones y la radicación de comercios, y quedó en estudio.

A partir de ese proyecto, la comisión convocó a FEBA y FABA para incorporar la mirada de las entidades empresarias sobre la situación actual del comercio y las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

La participación de los representantes empresarios permitió abordar el proyecto, aunque las exposiciones se concentraron principalmente en el panorama general del sector y en las dificultades que enfrentan actualmente los comercios y las PyMEs bonaerenses.