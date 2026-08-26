Escuela Técnica 2: Aclaran que el director fue apartado por una medida administrativa y esperan una resolución

La situación del director de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°2, Miguel Laiun, generó preocupación en la comunidad educativa de Junín luego de que fuera apartado de sus funciones a raíz de denuncias realizadas en el ámbito institucional.

Ante las distintas versiones que comenzaron a circular, padres, estudiantes, docentes y la cooperadora del establecimiento solicitaron explicaciones a las autoridades educativas. El planteo derivó en una reunión en la propia escuela de la que participaron integrantes de la comunidad educativa, la cooperadora, el gremio Suteba Junín y la jefa Distrital de Educación, Paola Berro.

Durante el encuentro se aclaró que la medida adoptada contra Laiun tiene carácter administrativo y se encuentra contemplada dentro del Estatuto Docente. No se trata, por el momento, de una sanción ni de una actuación judicial.

En declaraciones a Grupo La Verdad, Natalia Aveni, presidenta de la Cooperadora de la EEST N°2, explicó que la reunión permitió despejar parte de las dudas que se habían generado.

“Para llevar un poco de tranquilidad ante tantas versiones que circularon y que no tienen nada que ver, en principio se trató de una medida administrativa del Estatuto Docente”, señaló.

Según explicó la dirigente, la situación se originó a partir de “una cuestión interpersonal entre el director y uno o unos docentes, donde hubo denuncias cruzadas”. Frente a ese escenario, se decidió apartar preventivamente al director mientras se desarrolla la investigación.

“Se tomó esta medida para preservar la institucionalidad y al propio director ante las investigaciones”, sostuvo.

La preocupación de la comunidad educativa también quedó expresada en tres presentaciones realizadas ante la Dirección Distrital: una impulsada por padres y la cooperadora, otra por el centro de estudiantes y una tercera por docentes y auxiliares de la institución.

En esos escritos se solicitó una reunión con las autoridades, explicaciones sobre el procedimiento y que la situación pueda resolverse con la mayor celeridad posible. “El director no es una persona más y su presencia o ausencia se nota”, manifestó Aveni.

Una investigación que podría extenderse

De acuerdo con lo informado durante la reunión, inspectores se encuentran recabando información y testimonios dentro de la institución. Una vez finalizada esa etapa, se elaborará un dictamen que será elevado a las autoridades provinciales, donde se determinará si corresponde avanzar con un sumario o eventualmente aplicar alguna sanción.

Uno de los principales temores planteados por la cooperadora es que el proceso se extienda durante un período prolongado.

“Si bien no es una sanción, implica un detrimento de su imagen y un cambio de funciones. Nuestra máxima preocupación son los plazos”, sostuvo Aveni.

La presidenta de la cooperadora también remarcó que, si bien la reunión permitió aportar claridad sobre el procedimiento, continúa la incertidumbre respecto de cuánto tiempo podría demandar la investigación.

Suteba pidió respetar el procedimiento

Silvia Velasco, secretaria general de Suteba Junín, también participó del encuentro y explicó, en declaraciones al citado medio, que el apartamiento se encuadra dentro de los procedimientos previstos por la normativa educativa bonaerense.

“Como gremio docente fuimos convocados al encuentro. Desde nuestro lugar buscamos que el proceso se lleve a cabo normalmente, de acuerdo a la normativa, los estatutos docentes, los reglamentos de las instituciones y la Ley 10.579”, explicó.

La dirigente señaló que ante determinadas denuncias entre integrantes de una comunidad educativa puede disponerse el apartamiento de una persona de su cargo mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

Velasco remarcó además que el sindicato no tiene acceso al expediente y que, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, la situación estaría vinculada con el ámbito laboral y con la relación entre el director y otros docentes.

“Hay que dejar que actúen las autoridades educativas para despejar dudas y ver si hay irregularidades”, sostuvo, y agregó que no se trataría de una cuestión delictiva ni de índole personal, sino de un procedimiento administrativo dentro del sistema educativo.

En caso de que la investigación avance y sea elevada a las autoridades provinciales, Suteba podría intervenir desde el área legal para acompañar al director si este lo requiere.

Mientras tanto, desde la comunidad educativa buscan que el proceso avance sin afectar el funcionamiento de la institución. “Apelamos a que se resguarde a los docentes, los estudiantes y al director, para que no sea acusado de algo que quizás no es así”, expresó Velasco.

Y concluyó: “La escuela no puede depender de una sola persona y tiene que seguir con sus actividades”.