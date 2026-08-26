Guerrera: "La gente no se endeuda para crecer, lo hace para sobrevivir"

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue sede este martes de una charla-debate sobre el endeudamiento familiar, organizada por la Cámara baja junto a Fundejus y la Fundación Encuentro, en el Anexo legislativo de La Plata. Del encuentro participaron como expositores el juez de Cámara Claudio Fede, el dirigente Guillermo Michel y la diputada provincial Sofía Vannelli.

Allí, se analizaron la legislación vigente, el impacto del crédito digital y las billeteras virtuales. También abordaron posibles herramientas estatales y legislativas para aliviar la situación de los hogares endeudados.

Durante el encuentro, el dirigente Guillermo Michel defendió la creación de un fondo de garantías destinado a refinanciar deudas de hasta 1,5 millones de pesos, orientado a familias que se endeudaron para afrontar gastos esenciales.

“No le queremos dar una respuesta al que se endeudó para comprar un auto o una casa. Esta es una herramienta para la gente que se endeudó para pagar los servicios públicos o comprar alimentos”, explicó.

Por su parte, Alexis Guerrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense expresó que "el sobrendeudamiento familiar es una preocupación común, no solo en el peronismo sino también en otros bloques de la oposición, porque afecta a casi dos millones de bonaerenses".

"El gobierno nacional eligió mirar para otro lado. Definió el endeudamiento como “un problema entre privados” y se lo adjudicó a las decisiones de consumo de la gente. Para el oficialismo son millones de casos individuales que se equivocaron", amplió.

Según Guerrera, "sin embargo, la realidad es más simple: es el resultado del modelo económico que aplican, y por eso no lo quieren discutir. La gente no se endeuda para crecer o montar un comercio, lo hace para sobrevivir".