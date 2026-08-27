La crisis económica golpea a Junín: casi 10 mil vecinos están en mora y la deuda supera los $242 mil millones

La situación económica de los hogares de Junín muestra un escenario de fuerte endeudamiento. De acuerdo con los datos de junio de 2026 del Mapa de la Deuda, elaborado a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 47.169 personas tienen deudas registradas en el distrito, mientras que 9.574 se encuentran en situación de mora.

El monto total de las obligaciones alcanza los $242.363,71 millones, mientras que la deuda en mora asciende a $33.826,47 millones. La tasa de mora alcanza así el 13,96%, uno de los niveles más elevados entre los municipios de la Cuarta Sección Electoral.

Los números permiten dimensionar el impacto del endeudamiento sobre miles de hogares juninenses. Casi uno de cada cinco deudores registrados se encuentra actualmente en mora, es decir, con obligaciones que presentan atrasos superiores a los 90 días.

Junín, por encima de Chacabuco y Chivilcoy

La situación adquiere otra dimensión cuando se compara a Junín con otros distritos de la región.

En Chacabuco, el mapa registra 23.380 deudores y un stock de deuda de $131.940,37 millones. La tasa de mora alcanza el 12,61%.

En Chivilcoy, en tanto, hay 28.373 deudores y una deuda total de $130.963,34 millones, con una tasa de mora del 11,61%.

De esta manera, Junín tiene prácticamente el doble de deuda que Chacabuco y Chivilcoy, al tiempo que registra una mayor proporción de obligaciones en mora.

La diferencia también se observa en la cantidad de personas alcanzadas. Mientras en Junín son 47.169 los deudores registrados, Chacabuco tiene 23.380 y Chivilcoy 28.373.

También supera a Lincoln

La comparación con Lincoln muestra una diferencia aún mayor en términos de mora. El distrito presenta una tasa del 9,4%, varios puntos por debajo del 13,96% registrado en Junín.

Así, entre estos municipios de la región, Junín aparece con una combinación de mayor volumen de deuda, mayor cantidad de deudores y una tasa de mora más elevada.

El dato adquiere relevancia en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y dificultades para afrontar los gastos cotidianos. El endeudamiento puede convertirse en una herramienta para sostener el consumo o cubrir necesidades cuando los ingresos no alcanzan, pero cuando las obligaciones comienzan a acumular atrasos el problema financiero se profundiza.

Casi $34 mil millones en deuda en mora

Uno de los datos centrales del relevamiento es el monto de deuda que ya se encuentra en situación irregular. En Junín asciende a $33.826,47 millones, sobre un total de $242.363,71 millones.

La diferencia entre ambos números permite observar que una parte importante del endeudamiento todavía se encuentra al día, mientras que otra porción significativa presenta dificultades de pago.

El Mapa de la Deuda considera como situaciones de mora las categorías 3, 4 y 5 de la Central de Deudores del BCRA, correspondientes a atrasos superiores a 90 días.

Una situación que también afecta a los jóvenes

El endeudamiento también alcanza a los sectores más jóvenes de la población. Entre los menores de 25 años de Junín, el relevamiento registra 2.725 deudores, de los cuales 974 se encuentran en mora.

Esto representa una tasa de mora del 39,07% dentro de ese grupo etario, muy por encima del promedio general del distrito.

El dato muestra que las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras no se concentran exclusivamente en los hogares de mayor edad, sino que también alcanzan a quienes comienzan a incorporarse al sistema crediticio.

En el conjunto de la Cuarta Sección, Junín se ubica así entre los distritos con mayores niveles de mora. Si bien Florentino Ameghino presenta una tasa superior, con el 15,30%, Junín alcanza el 13,96%, por encima de Bragado, Chacabuco, Chivilcoy y Lincoln.

Los números permiten observar, a escala local, una de las consecuencias de la actual situación económica: miles de vecinos recurren al crédito y una parte significativa ya presenta dificultades para afrontar sus compromisos, mientras el stock de deuda registrado en el distrito supera los $242 mil millones.