La UNNOBA arranca un paro de 48 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento y mejores salarios

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) se suma este jueves al paro universitario de 48 horas convocado a nivel nacional, en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición de los salarios docentes y no docentes.

La medida de fuerza, que se extiende durante este jueves 27 y viernes 28 de agosto, fue convocada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y alcanza a las universidades públicas de todo el país.

El reclamo se produce a 300 días de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma establece mecanismos para garantizar el sostenimiento presupuestario de las universidades nacionales y contempla la recomposición de los ingresos del personal docente y no docente.

Sin embargo, desde el sector universitario denuncian que la legislación no está siendo aplicada de manera efectiva. Entre los principales reclamos aparece una pérdida salarial que, según CONADU, alcanza el 34%.

A esto se suma la situación de las becas estudiantiles, que permanecen congeladas en $35.000, y la preocupación por el funcionamiento de los hospitales universitarios, que atraviesan una situación crítica, de acuerdo con las organizaciones gremiales.

El conflicto se profundizó luego de que el Gobierno de Javier Milei vetara inicialmente la ley sancionada por el Congreso en 2025. Posteriormente, ambas Cámaras alcanzaron los dos tercios necesarios para insistir con el texto original y dejar sin efecto el veto presidencial.

No obstante, el Ejecutivo dictó posteriormente el Decreto 759/2025, publicado el 21 de octubre de 2025, que condicionó la ejecución de la norma a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento y contemplara las partidas presupuestarias correspondientes.

La decisión fue cuestionada judicialmente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales. En diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dictó una medida cautelar y ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la ley.

El Estado apeló la resolución, pero el 31 de marzo de 2026 la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala III, confirmó el fallo y sostuvo que el Poder Ejecutivo no podía bloquear la aplicación de una norma que había sido ratificada por el Congreso.

En este contexto, CONADU volvió a convocar a una medida de fuerza nacional y señaló que el Gobierno lleva "300 días fuera de la ley". La organización también cuestionó el deterioro salarial y el desfinanciamiento de las universidades públicas.

"¿Por qué Milei le teme tanto a la universidad pública?", planteó el gremio en sus redes sociales, en medio de una disputa que mantiene al sistema universitario en un escenario de conflicto y reclamos salariales.