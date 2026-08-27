Sin respuestas del gobierno, ATUNNOBA adhiere al paro nacional no docente universitario de 48 horas

Tras la finalización de la audiencia de conciliación llevada a cabo ante el juez Cormick y concluido el encuentro entre el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Asociación de Trabajadores Universitarios de la UNNOBA (ATUNNOBA) confirmó la ratificación y plena adhesión al Paro Nacional NODOCENTE de 48 horas, sin concurrencia al trabajo, para los días jueves 27 y viernes 28 de agosto.

La medida de fuerza, aprobada orgánicamente por el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) , se concreta ante la ausencia total de avances o propuestas favorables por parte del Poder Ejecutivo Nacional para resolver la crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario.

Continuidad del Plan de Lucha

Desde la representación sindical remarcaron que este nuevo paro de 48 horas da continuidad al esquema de protesta acordado por todo el arco universitario, expresando la firme convicción del colectivo no docente de defender la dignidad salarial y el sostenimiento de la universidad pública.

Fechas de la medida: Jueves 27 y viernes 28 de agosto.

Modalidad: Paro de 48 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Ejes centrales del reclamo

Las y los trabajadores no docentes ratifican la exigencia de:

Recomposición salarial urgente: Recuperación del poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley N.º 27.795): Respeto a las normativas aprobadas y a las resoluciones cautelares de la Justicia.

Garantía presupuestaria: Presupuesto adecuado para el funcionamiento operativo de las Universidades Nacionales, becas estudiantiles e investigación.

"La falta de respuestas concretas por parte del Gobierno nacional nos obliga a profundizar las medidas. Las y los trabajadores NODOCENTES seguimos organizados y movilizados en defensa de nuestros derechos y de la Universidad Pública", manifestaron desde la Comisión Directiva de ATUNNOBA.