Ruta 5: un nuevo accidente vuelve a poner en foco la peligrosidad de la traza

Un nuevo accidente registrado sobre la Ruta Nacional 5 volvió a poner en evidencia los riesgos que implica circular por una de las principales vías de comunicación de la región. El hecho ocurrió este jueves por la mañana, a la altura del partido de Alberti, y tuvo como protagonistas a dos vehículos que terminaron despistando tras una colisión.

El siniestro se produjo alrededor de las 10.50 en el kilómetro 192, cuando una Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 45 años, circulaba en sentido Bragado-Alberti e intentó sobrepasar a una Chevrolet Tracker, al mando de un joven de 25 años, que avanzaba en la misma dirección.

De acuerdo con la información difundida, durante la maniobra ambos vehículos se rozaron y posteriormente colisionaron. Como consecuencia del impacto, tanto la Amarok como la Tracker terminaron despistando y saliendo de la zona de circulación.

La violencia del choque generó preocupación por las consecuencias que podría haber tenido el episodio, aunque afortunadamente los dos conductores resultaron ilesos. Eran los únicos ocupantes de ambos vehículos.

El tránsito sobre la Ruta 5 permaneció parcialmente interrumpido durante algunos minutos mientras se realizaban las tareas correspondientes en el lugar.

El accidente vuelve a llamar la atención sobre la peligrosidad de la Ruta Nacional 5, especialmente ante maniobras de sobrepaso que, ante un mínimo error o imprevisto, pueden derivar en choques de consecuencias graves.