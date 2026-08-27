El HIGA despidió a una nueva generación de residentes

El Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín realizó el Acto de Egreso de los profesionales que finalizaron su residencia correspondiente al Ciclo 2026.

La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio del Bicentenario de la UNNOBA y contó con la participación de autoridades del hospital, familiares y trabajadores de distintas áreas de la institución. La actividad fue organizada por el CODEI/CAL y la Sala de Docencia e Investigación del HIGA.

En total, egresaron 18 profesionales: 12 residentes y seis jefes de residentes, pertenecientes a distintas especialidades vinculadas a la atención y formación dentro del sistema público de salud.

Residentes egresados

Cristian Alexis Vidov — Anestesiología.

Florencia Strack — Bioquímica Clínica.

Gennaro Bautista Vaninetti — Cirugía General.

Guillermina Arguero — Nutrición en Salud Pública y Comunitaria.

Camila Quevedo — Nutrición en Salud Pública y Comunitaria.

María Lucía Briccola — Obstetricia.

Rogelio Asegurado — Ortopedia y Traumatología.

María Eugenia Quintana — Ortopedia y Traumatología.

María Victoria Calabresi — Psicología Clínica.

Grisel De Prez Martín — Psicología Clínica.

Camila Guruceaga — Toco Ginecología.

Laura Zerpa — Trabajo Social.

Jefes de residentes egresados

Pamela Pettinaroli — Anestesiología.

Luciana Lora — Cirugía General.

Marion Irina Tulli — Nutrición en Salud Pública y Comunitaria.

Evelyn Malena Quintero — Obstetricia.

Brenda Ainchil — Psicología Clínica.

Juan Francisco Guillermo Bondonno — Psiquiatría.

Durante el acto, el director Ejecutivo del HIGA, Fernando Crocco, destacó la importancia de las residencias como parte del proceso de formación de profesionales dentro del sistema sanitario público.

“Formar profesionales en el propio sistema público es una prioridad que compartimos con el Ministerio de Salud de la Provincia”, señaló Crocco, quien también remarcó la necesidad de fortalecer las residencias, ampliar los cupos y reconocer a quienes completan su formación.

El director del hospital valoró además el trabajo de la Sala de Docencia e Investigación y la articulación con la Región Sanitaria III para sostener los espacios de formación profesional.

Finalmente, Crocco agradeció a los egresados por haber elegido al HIGA para completar su formación y destacó el aporte que podrán realizar en distintos ámbitos del sistema de salud.

“Se van con una base sólida, y sabemos que van a seguir cuidando la salud pública allí donde les toque trabajar”, expresó.