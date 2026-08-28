Pejerrey: comienza la veda y habrá restricciones para la pesca deportiva en Junín

A partir del próximo martes 1° de septiembre comenzará a regir la veda anual del pejerrey en los espejos de agua interiores de la provincia de Buenos Aires. La medida, que se extenderá durante tres meses, también alcanza a Junín y tiene como objetivo preservar la reproducción de la especie y garantizar la continuidad del recurso pesquero.

La veda del pejerrey (Odontesthes bonariensis) está establecida por la Dirección Provincial de Pesca, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, y contempla una serie de restricciones que deberán respetar quienes practiquen pesca deportiva durante este período.

Durante la veda, la pesca deportiva estará permitida únicamente los sábados, domingos y feriados, aunque existen algunas excepciones para determinadas lagunas que habilitan también los días viernes.

Uno de los principales puntos de la reglamentación es el límite de extracción. El cupo depende de cada espejo de agua: en la laguna Chasicó se permite capturar hasta 30 ejemplares; en Cochicó, Del Monte, Hinojo Grande y La Salada Grande, hasta 20; mientras que en Cuero de Zorro, Sauce Grande, La Salada de Coronel Granada y el resto de las lagunas bonaerenses el máximo es de 15 ejemplares por pescador.

En el caso de ríos, arroyos y canales interiores, también se establece un límite de 15 pejerreyes por pescador.

Además, cada pieza deberá tener como mínimo 25 centímetros de largo. Los ejemplares que no alcancen esa medida deberán ser devueltos al agua.

Horarios y condiciones para pescar

La actividad también tendrá restricciones horarias. La pesca deportiva nocturna está prohibida en todas las lagunas bonaerenses, independientemente del día de la semana. El horario habilitado se extiende desde las 5 hasta las 20 horas.

La pesca embarcada estará permitida únicamente con embarcaciones habilitadas y respetando el cupo correspondiente a cada laguna. En algunos espejos de agua de menor tamaño o con baja cota, además, pueden existir restricciones a la navegación a motor para evitar afectar las zonas de juncales donde se produce el desove.

La normativa también establece que cada pescador podrá utilizar una sola caña, con hasta tres anzuelos por línea.

Por otra parte, continúa prohibido el uso de redes de arrastre, atarrayas, ganchos y cualquier otro elemento destinado a la pesca masiva que no corresponda a la modalidad deportiva.

Para realizar la actividad es indispensable contar con la Licencia de Pesca Deportiva de la provincia de Buenos Aires, que debe ser tramitada a través de los canales oficiales del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Qué puede pasar si no se respeta la veda

El incumplimiento de las normas puede derivar en el secuestro de los ejemplares capturados, tanto cuando se pesca fuera de los días u horarios habilitados como cuando se supera el cupo o se extraen piezas que no alcanzan la medida mínima.

Las autoridades también pueden secuestrar los elementos utilizados para cometer la infracción, como cañas, reels, líneas y cajas de pesca.

En situaciones consideradas graves, como el uso de redes, la pesca masiva no autorizada o la resistencia a la autoridad, puede disponerse además el secuestro de la embarcación, el tráiler o el vehículo utilizado.

A esto se suman multas económicas, cuyos valores se determinan en Unidades Fijas (UF), además de la posibilidad de suspender o inhabilitar la Licencia de Pesca Deportiva.

La veda constituye así una de las principales medidas de protección del pejerrey durante su período reproductivo y alcanza a los distintos ambientes acuáticos interiores de la provincia, incluidos los espejos de agua de Junín.