Sarmiento visita a Unión con la ilusión de seguir prendido arriba en el Clausura

Sarmiento de Junín afrontará esta tarde-noche un nuevo desafío por la Liga Profesional de Fútbol cuando visite a Unión de Santa Fe, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

El partido comenzará a las 19 en el estadio 15 de Abril y será televisado por ESPN Premium. El encargado de impartir justicia será Pablo Echavarría, acompañado por Ernesto Callegari y Matías Balmaceda como asistentes. Facundo Rojas Casa será el cuarto árbitro, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR y Lucas Pardo será el AVAR.

El Verde atraviesa uno de sus mejores momentos en el campeonato y llega a Santa Fe con una racha de cuatro victorias consecutivas, después de haber comenzado el certamen con dos derrotas.

El equipo conducido por Facundo Sava perdió en las dos primeras jornadas ante Argentinos Juniors, en Junín, y Banfield, en el estadio Florencio Sola. A partir de allí logró reaccionar y encadenó cuatro triunfos que lo llevaron a ubicarse en el segundo puesto de su grupo, a solamente un punto del conjunto de La Paternal.

La recuperación de Sarmiento comenzó con una victoria como local frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Luego llegaron los triunfos ante Atlético Tucumán y Huracán, ambos como visitante, y el más reciente, un contundente 2-0 sobre Estudiantes de La Plata en Junín.

Con 12 puntos y siendo además el equipo con mayor cantidad de goles convertidos en la competencia, el conjunto juninense buscará mantener su protagonismo y extender una campaña que hasta el momento lo tiene como una de las revelaciones del Clausura.

Sava apuesta por la continuidad

Para el encuentro de esta noche, Facundo Sava mantendría la formación que viene de vencer a Estudiantes en el estadio Eva Perón.

El entrenador buscará darle continuidad al equipo que consiguió recuperar terreno en el campeonato y que atraviesa una importante racha positiva.

La única novedad respecto del último compromiso estará en el banco de suplentes: Brahián Cuello ocupará el lugar de Julián Palacios, quien deberá cumplir una fecha de suspensión luego de haber sido expulsado frente a Aldosivi.

Además, el delantero Ignacio Malcorra vuelve a estar disponible y podría integrar el banco de relevos. El cuerpo técnico, de todos modos, pretende llevarlo de manera progresiva y evitar apurar su regreso a la titularidad.

Unión quiere recuperarse

El conjunto santafesino llega al duelo con un presente menos favorable. Unión ocupa actualmente el décimo lugar de la Zona A y viene de sufrir dos derrotas consecutivas.

El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón cayó ante Aldosivi en su última presentación, aunque anteriormente había conseguido una importante victoria por 3-1 frente a su próximo rival, Sarmiento.

El Tatengue suma siete unidades y buscará hacerse fuerte ante su público para volver a sumar y acercarse a los puestos de protagonismo de su grupo.

Un partido con mucho en juego

Más allá de los distintos presentes de ambos equipos, el encuentro representa una nueva oportunidad para Sarmiento de confirmar su crecimiento en el Clausura.

El Verde sabe que una victoria en Santa Fe le permitiría sostenerse como escolta de Argentinos Juniors y alimentar el objetivo de terminar entre los primeros puestos, con la posibilidad de pelear por un lugar en la definición del torneo.

Después de un arranque complicado, Sarmiento consiguió transformar rápidamente su realidad y ahora intentará dar otro golpe fuera de casa para prolongar una racha que lo convirtió en uno de los equipos más destacados de este tramo del campeonato.

