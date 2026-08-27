Tras cederle el cartel a ALÓ!, ahora el municipio estaría construyendo otra estructura para identificar la Terminal de Ómnibus

La polémica por el retiro de la cartelería que identificaba a la Terminal de Ómnibus de Junín podría sumar ahora un nuevo capítulo y, esta vez, con un interrogante directamente relacionado con el uso de los fondos públicos.

A días de cederla la cartelería principal a ALÓ!, en las últimas horas comenzó a construirse una importante estructura de hormigón y hierro frente al edificio de la Terminal, sobre el predio ubicado en la zona de Ruta Nacional 7 y avenida Circunvalación. Por el momento, el Municipio no informó oficialmente cuál será el destino de esa obra. Sin embargo, habría trascendido que la estructura estaría destinada a colocar una nueva cartelería con la leyenda “Terminal de Ómnibus”, luego de la fuerte repercusión que tuvo el retiro del cartel original.

De concretarse, abriría un nuevo interrogante: ¿cuánto le costará nuevamente a los vecinos de Junín volver a identificar la Terminal?

La situación tiene su origen en una decisión que generó numerosas críticas en la ciudad. Antes de la apertura de ALÓ, el nuevo centro comercial instalado en el mismo predio, fueron retiradas las letras y la identificación que señalaban a la Terminal de Ómnibus. En su lugar, se colocó la cartelería correspondiente al emprendimiento comercial.

La modificación provocó una fuerte reacción pública, particularmente en redes sociales, donde la publicación de Junín Digital sobre el cambio generó numerosos comentarios críticos. El cuestionamiento central estuvo vinculado con la decisión de reemplazar la identificación de una dependencia pública por la marca de un emprendimiento privado.

Ahora, pocos días después de aquella controversia, la aparición de una nueva obra frente a la Terminal vuelve a poner el tema sobre la mesa.

Una estructura que ya existía

El punto que genera mayor controversia es que la Terminal ya contaba con una estructura de grandes dimensiones destinada a su identificación. Allí estaba colocado el cartel que señalaba precisamente que se trataba de la Terminal de Ómnibus.

Esa estructura fue utilizada para instalar la nueva cartelería de ALÓ!, luego de retirar la identificación anterior.

De confirmarse que la obra que actualmente se ejecuta frente al edificio tiene como finalidad volver a colocar el nombre de la Terminal, el Municipio habría tomado primero la decisión de retirar de la estructura construida una identificación existente para reemplazarla por la de un emprendimiento privado y, posteriormente, debería volver a invertir recursos públicos para construir una nueva estructura y colocar otra cartelería.

El interrogante, entonces, no es solamente estético o vinculado a la identidad del lugar. También aparece una cuestión económica: si ya existía una estructura y una cartelería para identificar la Terminal, ¿por qué sería necesario volver a construir y pagar una nueva?

Y, sobre todo, ¿quién afrontará ese costo?

Dos gastos para resolver una decisión

Si la versión finalmente se confirma, la secuencia dejaría una situación difícil de explicar desde el punto de vista del gasto público.

Primero, recursos municipales fueron destinados oportunamente a una infraestructura que permitía identificar a la Terminal. Luego, esa identificación fue retirada y el espacio pasó a exhibir la marca de ALÓ. Y ahora, frente a las críticas, el Municipio estaría avanzando con una nueva estructura que permitiría volver a colocar el nombre de la Terminal.

Es decir, una decisión municipal podría terminar generando un gasto adicional para corregir una situación que antes ya estaba resuelta.

La discusión adquiere todavía más relevancia porque no se trataría de una modificación menor: en la imagen puede observarse una excavación de importantes dimensiones, con bases de hormigón y una estructura de hierro que se está preparando para una nueva construcción.

Por ahora, el Municipio no explicó públicamente qué se está construyendo, cuál será su finalidad ni cuánto costará. Tampoco confirmó que se trate de una nueva estructura para colocar la identificación de la Terminal.

Pero si efectivamente ese fuera el objetivo, quedará pendiente una explicación central: cuánto dinero de los juninenses se destinará a volver a poner un cartel que la propia administración municipal decidió retirar para darle lugar a la identificación de un emprendimiento privado.

La polémica por el cartel de ALÓ!, que parecía circunscribirse inicialmente a una cuestión de imagen e identidad de un edificio público, podría así transformarse también en una discusión sobre el costo que tienen para el Municipio las decisiones que toma y luego debe revertir ante la reacción de los vecinos.