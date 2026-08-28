EDEN refuerza la infraestructura eléctrica en el barrio Cerrito Colorado

En el marco de su Plan de Obras, EDEN concretó un importante conjunto de mejoras en la infraestructura eléctrica del barrio Cerrito Colorado.

Las tareas estuvieron orientadas a la modernización de la red de distribución mediante la incorporación de tecnología de mayor resistencia y la readecuación de los puntos clave del sistema.

Las obras principales consistieron en el recambio de líneas convencionales por cable preensamblado, diseñado para ofrecer mayor confiabilidad y minimizar interrupciones por causas externas. En simultáneo, se llevó a cabo el reemplazo de la antigua postación de madera por columnas de hormigón en puntos estratégicos de retención de las líneas de media tensión, otorgando mayor robustez a la red.

Asimismo, los equipos técnicos ejecutaron la redistribución de cargas entre los centros de transformación del sector mediante la habilitación de una nueva salida de potencia, optimizando el equilibrio del sistema y previniendo eventuales saturaciones.

Esta inversión no solo eleva la calidad del suministro, sino que deja a Cerrito Colorado con una infraestructura preparada para acompañar el crecimiento futuro.

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