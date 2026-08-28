Arata presentó un proyecto de ley para anticiparse a situaciones de riesgo hídrico

La senadora provincial Valeria Arata presentó un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial Integrado de Gestión, Monitoreo y Alerta Temprana de Cuencas Hídricas, una iniciativa que propone fortalecer la prevención frente a inundaciones a partir de la integración de la información y las herramientas que ya existen en la Provincia de Buenos Aires.

“El objetivo es cambiar la lógica con la que abordamos el riesgo hídrico. No alcanza con saber cuánto mide un río: necesitamos saber cómo está evolucionando, qué puede ocurrir y cuánto tiempo tenemos para actuar”, explicó Arata.

El proyecto plantea articular la Red Hidrométrica Provincial, el Banco de Datos Hidrológicos, el SIMPARH, la Autoridad del Agua, los Comités de Cuenca, los municipios y las instituciones científicas, evitando la creación de una nueva estructura burocrática.

“La Provincia ya tiene estaciones, información, sistemas de monitoreo, mapas de riesgo y capacidades científicas. Lo que necesitamos es que todo eso funcione integrado y se transforme en una herramienta concreta de prevención”, sostuvo la legisladora.

De medir a anticipar

Uno de los principales cambios que propone la iniciativa es avanzar hacia un sistema de alertas predictivas, que no dependa exclusivamente de que el agua alcance un determinado nivel para emitir una advertencia.

La propuesta contempla el uso de información en tiempo real, pronósticos y modelos hidrológicos e hidráulicos para anticipar escenarios de riesgo y ampliar la ventana de tiempo disponible para tomar decisiones.

“Tenemos que dejar de actuar cuando el problema ya está encima. La tecnología hoy nos permite anticiparnos y eso puede significar tiempo para organizar una respuesta, proteger infraestructura y, fundamentalmente, cuidar a las personas”, afirmó Arata.

Cada cuenca, con su propio esquema de riesgo

El proyecto establece cuatro niveles generales de alerta —Normal, Vigilancia, Alerta y Alarma—, pero reconoce que "no existe un único umbral válido para toda la Provincia. Cada cuenca deberá establecer sus propios parámetros técnicos de acuerdo con sus características, la población expuesta y la infraestructura existente".

Además, se propone que cada cuenca cuente con un Plan de Gestión y Prevención del Riesgo Hídrico y protocolos específicos que definan qué se monitorea, cuáles son los umbrales, quién analiza la información, cómo se comunican las alertas y qué procedimientos preventivos corresponden en cada nivel.

“La realidad hídrica no es igual en toda la Provincia. Por eso necesitamos una política provincial común, pero con respuestas diseñadas para cada cuenca y cada territorio”, señaló la diputada.

Más información y más participación

La iniciativa también plantea fortalecer el rol de los Comités de Cuenca como espacios permanentes de planificación y gobernanza del riesgo hídrico, incorporando tareas de monitoreo, evaluación, simulacros y revisión de los protocolos.

A su vez, propone crear una Plataforma Provincial de Información Hídrica de acceso público, donde puedan consultarse niveles de ríos, arroyos y lagunas, precipitaciones, estaciones de monitoreo, alertas, mapas de riesgo y protocolos.

“La información también salva tiempo y permite prevenir. Queremos que los datos que produce el Estado sean accesibles y se conviertan en una herramienta para los municipios, las instituciones y los vecinos”, agregó Arata.

La implementación será progresiva y priorizará aquellas cuencas con mayores antecedentes de inundaciones, población expuesta, infraestructura estratégica o déficit de información.

“Este proyecto no propone empezar de cero. Propone integrar lo que ya tenemos y darle un marco para que funcione como un verdadero sistema de prevención”, concluyó Arata.

De medir el agua a anticiparnos al agua. Ese es el cambio que propone esta iniciativa.