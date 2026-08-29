Cada vez más juninenses tienen dificultades para pagar las tasas y el Municipio lleva los planes a cuatro años

La situación económica comienza a reflejarse también en el pago de las obligaciones municipales. Cada vez son más los vecinos que encuentran dificultades para afrontar las tasas y, al mismo tiempo, cumplir con las cuotas de planes de regularización anteriores.

Frente a este escenario, el Municipio decidió ampliar de 24 a 48 cuotas el plazo máximo para cancelar deudas por tasas municipales. La medida comenzará a regir el próximo 1 de septiembre y permitirá financiar las obligaciones en hasta cuatro años.

La secretaria de Finanzas y Hacienda, Lorena Linguido, explicó que la decisión surgió a partir de las dificultades que comenzaron a advertirse entre contribuyentes que hasta ahora venían cumpliendo con sus obligaciones, pero que encuentran cada vez más complicado sostener el pago de la tasa corriente junto con las cuotas de sus planes.

"Anteriormente contábamos con un sistema de hasta 24 cuotas, pero a muchos vecinos la cuota resultante les quedaba demasiado alta para sostenerla junto al vencimiento del mes. Por eso, tras analizarlo con el intendente, ampliamos la financiación a 48 cuotas", señaló Linguido en declaraciones a Canal 10 de Junín.

De esta manera, el Municipio duplica el plazo disponible para regularizar las deudas. El objetivo es reducir el monto de las cuotas mensuales y permitir que aquellos contribuyentes que quedaron atrasados puedan retomar el cumplimiento de sus obligaciones.

No habrá condonación de deuda

Desde Hacienda aclararon que la medida no constituye una moratoria ni contempla una condonación de las obligaciones pendientes.

"No se trata de una moratoria ni de una condonación de deuda. No le estamos quitando deuda al vecino; es una herramienta de financiación puntual para aquellos que se quedaron atrás pero quieren ponerse al día y mantenerse dentro del circuito de cumplimiento con un valor de cuota accesible", explicó la funcionaria.

El cambio, entonces, está fundamentalmente en el plazo: una deuda que hasta ahora podía financiarse en un máximo de 24 cuotas podrá ser extendida hasta 48 pagos mensuales, equivalentes a cuatro años.

El trámite podrá hacerse de manera online

El nuevo esquema también incorpora la posibilidad de gestionar el convenio de manera digital a través de la plataforma de la Agencia de Recaudación Junín (ARJUN).

Los contribuyentes podrán ingresar con usuario y clave, consultar el estado de su deuda, simular las distintas alternativas, seleccionar el plan de cuotas y suscribir el convenio de manera online, sin necesidad de concurrir a las oficinas municipales.

Para quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial o necesiten asesoramiento, continuará disponible la atención en los seis boxes de la Ventanilla Única de ARJUN.

El desafío de sostener la recaudación

La ampliación de los planes también se produce en un contexto en el que el Municipio necesita sostener sus niveles de recaudación para afrontar el funcionamiento de los servicios públicos.

Linguido destacó que la cobrabilidad se mantiene gracias al esfuerzo de los contribuyentes, aunque reconoció que el contexto económico está generando dificultades incluso entre vecinos que anteriormente podían cumplir regularmente.

La funcionaria remarcó que los recursos provenientes de las tasas son fundamentales para sostener la prestación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones municipales.

El nuevo esquema estará vigente, en una primera etapa, hasta el 31 de diciembre. Así, desde septiembre, los vecinos que tengan deudas podrán acceder a una herramienta que extiende de dos a cuatro años el tiempo disponible para regularizar su situación.