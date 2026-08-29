Violento choque por alcance en la Ruta 5, a la altura de Suipacha

Un violento choque por alcance se registró este viernes alrededor de las 13:40 en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 132,600, en jurisdicción del partido de Suipacha.

El accidente ocurrió sobre la mano descendente, en sentido Chivilcoy-Suipacha. Por causas que son materia de investigación, una Toyota Hilux blanca, dominio AB 584 IS, conducida por Mariela Ríos, de 32 años y domiciliada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue embestida violentamente en la parte trasera por otra pick-up Toyota de color gris que circulaba detrás.

En el segundo vehículo viajaban su conductora, Mónica Beatriz Corral, de 57 años, junto a Nancy Melchor (56), Paula Martín (57), Andrea Denk (57) y María Amelia Villarino (57).

Como consecuencia del impacto, las cinco ocupantes de la pick-up gris fueron trasladadas al Hospital Municipal «Esteban Iribarne» de Suipacha para realizarles controles médicos. Según se informó, ninguna presentaba lesiones aparentes.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, ambulancias del HOMEI, personal del Comando de Prevención Rural (CPR), efectivos de la Policía Comunal de Suipacha y personal de la Policía Vial Chivilcoy.