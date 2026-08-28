El Frente Renovador profundiza su armado territorial con un encuentro de la Cuarta Sección el próximo viernes en Junín

El Frente Renovador avanza con su estrategia de reorganización territorial en la provincia de Buenos Aires y prepara un nuevo encuentro regional, esta vez en la Cuarta Sección Electoral. La actividad se realizará el viernes 4 de septiembre, desde las 18, en el Salón de Eventos Boulevard de Junín, ubicado en Pastor Bauman 74.

La convocatoria reunirá a intendentes, dirigentes, referentes, militantes y representantes de los distintos distritos de la región, en continuidad con el encuentro que el espacio realizó días atrás en la Quinta Sección Electoral.

La decisión del Frente Renovador apunta a profundizar su organización territorial con una lógica de construcción "desde abajo hacia arriba": ciudad por ciudad, fortaleciendo las estructuras existentes y sumando nuevos dirigentes, equipos técnicos, militantes y referentes de distintos sectores de la comunidad.

En la Cuarta Sección, el Frente Renovador conserva una estructura con presencia en 17 de los 19 distritos que componen la región y cuenta además con representación institucional en los principales ámbitos de decisión de la provincia.

Cabe resaltar que el espacio tiene actualmente tres intendentes: Juanci Martínez, en Rivadavia; Darío Golía, en Chacabuco; y Fernando Rodríguez, en General Pinto. Y a nivel legislativo, cuenta con el diputado Alexis Guerrera, quien además ocupa la vicepresidencia de la Cámara de Diputados bonaerense, y la senadora provincial Valeria Arata.

Con ese esquema como punto de partida, el encuentro de Junín buscará poner en común la realidad de cada distrito y avanzar en una organización que permita ampliar la presencia del espacio en el territorio.

La apuesta es fortalecer los equipos locales y generar nuevos ámbitos de participación, incorporando a dirigentes y referentes que puedan aportar desde diferentes sectores de la comunidad. El objetivo de fondo es ampliar la representación territorial del Frente Renovador y consolidar una estructura con mayor presencia en cada localidad.

La actividad también forma parte de una serie de encuentros seccionales que el massismo pretende desarrollar en distintas regiones de la provincia, como parte de un proceso de reorganización política que pone el foco en el territorio y en la construcción de estructuras locales.