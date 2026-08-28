"Somos nudos en las redes, somos punto de encuentro": SUTEBA Junín celebró el Día de las Infancias en la Plaza Marcilla

En el marco del Mes de las Infancias, la seccional Junín del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), encabezada por su secretaria general Silvia Velasco, participó este viernes 28 de agosto de una jornada comunitaria y recreativa desarrollada en las instalaciones de la Plaza Marcilla.

Bajo la consigna "Somos nudos en las redes, somos punto de encuentro", la actividad se articuló de manera interinstitucional junto al Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, la Región Sanitaria III, la Secretaría de Atención Primaria de la Salud (SAPS), el programa Decisión Niñez y el área de Infancias y Juventudes.

Durante la tarde, decenas de niños, niñas y familias de distintos barrios se acercaron al espacio público para disfrutar de una variada agenda de propuestas lúdicas y formativas. Entre las estaciones preparadas se incluyeron:

Juegos tradicionales y dinámicas grupales: Carreras de embolsados, pesca milagrosa, tumbalatas, juegos de aros y bloques de construcción.

Espacios de expresión y dibujo: Mantas al aire libre con dinámicas de cartas, pintura y espacios de lectura coordinados por docentes y profesionales de la salud.

Merienda compartida: Mesas con tortas artesanales, facturas, jugos y el infaltable mate para acompañar el encuentro familiar.

Desde la organización gremial destacaron la relevancia de construir redes territoriales e interinstitucionales que fortalezcan el acompañamiento de las infancias, revalorizando el juego y la ocupación de los espacios públicos como herramientas fundamentales para el ejercicio y la garantía plena de sus derechos.