La Cámpora Junín puso el foco en el endeudamiento de las familias y llamó a fortalecer la organización colectiva

La Cámpora Junín realizó un nuevo plenario en la ciudad, con el endeudamiento de las familias como uno de los principales ejes de debate. Desde la organización señalaron que se trata de una problemática que atraviesa a numerosos hogares y que tiene un impacto particular en la realidad local.

“Nos encontramos en un nuevo plenario para debatir una realidad que golpea a nuestro país y, sobre todo, a nuestra ciudad: el endeudamiento de las familias para poder cubrir lo básico”, expresaron desde la agrupación.

Durante el encuentro, los participantes compartieron experiencias y analizaron la situación económica y social, al tiempo que remarcaron la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva colectiva.

“Frente a un problema que nos genera angustia pero que no es individual, elegimos la salida colectiva”, señalaron.

La jornada también tuvo como objetivo poner en común las distintas iniciativas que la organización viene desarrollando y avanzar en la definición de nuevas líneas de trabajo para los próximos meses.

En ese sentido, desde La Cámpora destacaron la importancia de generar espacios de encuentro, debate y organización frente a un escenario que, según plantearon, tiende a profundizar el aislamiento y las dificultades individuales.

“Porque frente a un presente que nos quiere aislados, nuestra respuesta sigue siendo la misma: más organización, más comunidad y más compañeros y compañeras construyendo juntos”, concluyeron.