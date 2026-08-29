Cuatro aprehendidos en Junín tras distintos procedimientos policiales

Distintos procedimientos policiales realizados en Junín durante las últimas horas terminaron con cuatro hombres aprehendidos, en el marco de investigaciones por diferentes hechos delictivos ocurridos en la ciudad.

Uno de los operativos se inició alrededor de las 14:40, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de dos personas sospechosas en inmediaciones de Italia y Jean Jaurés.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Segunda se entrevistaron con vecinos que habían observado salir del predio del antiguo Laboratorio Rivero, ubicado en Italia al 770, a dos hombres. Con las características aportadas, se puso en marcha un operativo cerrojo en la zona.

Poco después, en Bernardo de Irigoyen, entre Siria y Padre Ghio, los efectivos interceptaron a un hombre de 27 años que llevaba consigo dos compresores de color negro, que habrían sido sustraídos del inmueble.

En tanto, otro móvil policial logró localizar en las inmediaciones de Padre Ghio al 20 al segundo sospechoso, un hombre de 35 años, quien también fue aprehendido.

Los policías constataron además daños en la puerta de acceso al inmueble. La intervención quedó a disposición de la UFIJ N° 8, que avaló las aprehensiones en el marco de una causa por tentativa de robo en flagrancia.

Intento de ingreso a una vivienda

Otro procedimiento tuvo lugar cerca de las 16, cuando personal del Comando de Patrullas acudió a un domicilio de Vuelta de Obligado al 400 tras un llamado de la propietaria, una mujer de 55 años.

Según la denuncia, dos hombres que se encontraban merodeando un terreno baldío lindero habrían intentado ingresar a su propiedad. Al ser descubiertos, ambos escaparon del lugar.

Los efectivos realizaron un patrullaje por las inmediaciones y lograron interceptar a uno de los sospechosos en la esquina de Vuelta de Obligado y Cabrera. Se trataba de un joven de 24 años.

La UFIJ N° 8 dispuso su aprehensión y lo imputó por el delito de violación de domicilio.

Detenido en una causa por violencia de género

Por otra parte, efectivos de la DDI Junín concretaron un procedimiento en el marco de una causa por lesiones agravadas en contexto de violencia de género, que ya contaba con una orden de detención.

La medida había sido solicitada por la UFIJ N° 6 y autorizada por el Juzgado de Garantías N° 3. A partir de distintas tareas investigativas, los detectives lograron determinar el lugar donde se encontraba oculto el imputado, un hombre de 31 años.

Con esa información se solicitó un allanamiento de urgencia. Durante el procedimiento, el hombre habría adoptado una actitud hostil frente a los efectivos, por lo que fue reducido y detenido.

A raíz de su comportamiento durante el operativo, además, se inició una nueva causa por resistencia a la autoridad, con intervención de la UFIJ N° 2 de Flagrancia.

El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia, a la espera de las correspondientes declaraciones indagatorias.