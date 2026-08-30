Fiorini fue a patinar sobre hielo a ALÓ!: Los vecinos le pidieron que "patine" en los barrios

El intendente interino de Junín, Juan Fiorini, compartió en sus redes sociales imágenes de su visita a las nuevas pistas de patinaje sobre hielo instaladas en ALÓ! Junín, una de las propuestas recreativas que ofrece el nuevo centro comercial de la ciudad.

“Abrió ⛸️ PISTAS DE PATINAJE SOBRE HIELO en Aló! Junín y la diversión ya comenzó. Junín sigue sumando propuestas para disfrutar en familia o con amigos. ¡Vení a vivir la experiencia!”, publicó Fiorini.

Sin embargo, el posteo no tardó en generar comentarios y uno de ellos rápidamente captó la atención por el contraste que planteó con la situación que atraviesan algunos sectores de la ciudad.

“Podés patinar en el barrio San Antonio también, Fiorini”, escribió un vecino.

La frase, cargada de ironía, apuntó directamente a las condiciones de algunas calles de los barrios juninenses, donde las dificultades de transitabilidad y el estado de las arterias suelen convertirse en motivo de reclamo por parte de los vecinos.

Así, mientras el intendente mostraba la nueva propuesta de entretenimiento en el centro comercial, el comentario trasladó la discusión hacia otra realidad de Junín: la de los barrios que reclaman mejoras en calles, accesos e infraestructura.

El mensaje rápidamente se convirtió en una de las respuestas más llamativas a la publicación y expuso, con una dosis de humor e ironía, el contraste entre la nueva atracción de ALÓ! y las demandas que persisten en distintos puntos de la ciudad.