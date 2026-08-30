Maia Leiva: “No podemos naturalizar que una familia quede atrapada en un círculo de préstamos, refinanciaciones y nuevas deudas”

El endeudamiento de las familias de Junín volvió a quedar en el centro de la discusión económica. Según datos difundidos recientemente, la deuda acumulada de los hogares juninenses supera los $242 mil millones, mientras que 9.574 personas se encuentran en situación de mora.

Junín se encuentra entre los municipios de la región con mayores niveles de mora. Para la presidenta del bloque de Fuerza Patria, Maia Leiva, este escenario está directamente relacionado con el deterioro de los ingresos familiares y el aumento del costo de vida durante la gestión de Javier Milei.

La concejala cuestionó, en ese sentido, el discurso que responsabiliza a los consumidores por su nivel de endeudamiento, bajo el argumento de que las familias gastan por encima de sus ingresos o administran mal sus recursos.

La edil sostuvo que el crédito dejó de ser utilizado exclusivamente para financiar determinados consumos y que, para muchos hogares, se transformó en una herramienta para afrontar gastos esenciales.

“Las familias no se endeudan por mala administración, el crédito hoy se utiliza para comprar comida, pagar remedios, la luz, alquiler y sostener la urgencia diaria de un costo de vida que se volvió impagable con los ingresos formales e informales”, sostuvo Leiva.

El impacto del sobreendeudamiento, además, no se limita a la situación económica de cada hogar. La acumulación de cuotas y refinanciaciones puede generar un círculo difícil de interrumpir, con consecuencias que también alcanzan a la vida cotidiana de las familias.

“Cuando las deudas se acumulan para cubrir lo indispensable, aparecen el estrés, la ansiedad, la angustia y la incertidumbre frente a cómo llegar a fin de mes. Estas situaciones profundizan problemas de salud mental. La necesidad constante de afrontar cuotas, refinanciar préstamos o pedir un nuevo crédito para pagar el anterior hace tambalear la estabilidad de los hogares”, declaró la concejala.

Este escenario se da, además, en un contexto nacional de creciente deterioro de la cartera crediticia. Según un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Argentina registra un 7,3% de su cartera de préstamos al sector privado en situación irregular, el nivel más alto de América Latina y muy por encima del promedio regional del 2,78%.

Un proyecto para asistir a las familias endeudadas

Frente a esta realidad, la concejala Maia Leiva presentó un proyecto para crear un Procedimiento Municipal de Asistencia, Saneamiento y Reestructuración de Deudas, destinado a vecinos y vecinas que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.

La propuesta contempla brindar asesoramiento y acompañamiento integral, generar instancias formales de mediación con los acreedores y facilitar alternativas de refinanciación adaptadas a la capacidad real de pago de cada persona.

También plantea intervenir frente a prácticas abusivas de cobranza que afectan a quienes no pueden afrontar sus obligaciones, además de contemplar herramientas vinculadas con la educación financiera.

Leiva cuestionó que el problema sea presentado exclusivamente como una cuestión de responsabilidad individual y volvió a vincular el endeudamiento de los hogares con la pérdida de poder adquisitivo.

“Cuando una persona necesita sacar un préstamo para pagar otro, o termina financiando la compra del supermercado en cuotas porque los salarios pulverizados por la macroeconomía de Milei no alcanzan, no estamos ante un problema de irresponsabilidad ciudadana o de falta de educación financiera, que también lo contempla el proyecto. Estamos ante una trampa social que genera el propio gobierno nacional”, sostuvo Maia Leiva.

La iniciativa busca que el Estado municipal pueda contar con herramientas para acompañar a las familias que quedaron atrapadas en un proceso de préstamos, refinanciaciones y nuevas deudas.

En ese sentido, Leiva concluyó: “No podemos naturalizar que una familia quede atrapada en un círculo de préstamos, refinanciaciones y nuevas deudas solo para sostener la diaria. Tenemos la fuerte convicción de que el Estado tiene que contar con herramientas respaldatorias para acompañar, mediar y ayudar a encontrar una salida”.