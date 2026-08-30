Tragedia en la Autopista 7: murió un joven de 18 años tras un violento accidente

Una nueva tragedia vial conmociona a la región. Un joven de 18 años murió luego de protagonizar un violento accidente de tránsito sobre la Autopista Nacional 7, a la altura de Carmen de Areco.

El siniestro ocurrió durante las últimas horas de este sábado y, debido a la gravedad del impacto, fue necesario desplegar un importante operativo de emergencia en el lugar.

Hasta allí llegaron Bomberos Voluntarios, ambulancias y personal sanitario, que trabajaron en la asistencia de las personas involucradas y en las tareas de rescate.

El joven sufrió heridas de extrema gravedad como consecuencia del accidente y, pese a la intervención de los equipos de emergencia, finalmente falleció.

Tras el siniestro, la circulación por ese sector de la Autopista 7 se vio afectada mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.

Personal especializado trabajó sobre la escena para determinar la mecánica del accidente y establecer qué ocurrió en los momentos previos al impacto.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales y policiales correspondientes, que deberán avanzar en la reconstrucción del hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente.