Cuenta DNI: una por una, todas las promociones que estarán vigentes durante septiembre

La billetera digital del Banco Provincia renovará desde el 1° de septiembre su esquema de descuentos para las y los bonaerenses. Entre las novedades se incorpora un beneficio del 30% en veterinarias y Pet Shops, mientras que continúan las promociones en comercios de cercanía, ferias, gastronomía, farmacias y otros rubros.

Más de 10 millones de personas usuarias de Cuenta DNI podrán acceder durante septiembre a una amplia variedad de descuentos y beneficios destinados a distintos consumos cotidianos.

Entre las novedades del mes aparece una nueva promoción para veterinarias y Pet Shops, mientras que también continúan los descuentos en gastronomía durante los fines de semana y el beneficio especial para los locales gastronómicos de YPF Full.

Las promociones estarán disponibles desde el 1° de septiembre y, según cada caso, tendrán diferentes días de vigencia, porcentajes de descuento y topes de reintegro.

Todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre

Veterinarias y Pet Shops: nueva promoción del mes. Habrá 30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo beneficio será necesario realizar consumos por $26.650.

Gastronomía por el Día del Maestro: el 11 de septiembre habrá un descuento especial del 30%, con un tope de reintegro de $15.000 por día y por persona. El beneficio se alcanza con consumos de $50.000.

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para obtener el máximo reintegro se deben realizar compras por $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con compras de $15.000.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope unificado de $18.000 por mes y por persona. El máximo se obtiene con consumos de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, alcanzable con compras de $15.000.

Gastronomía: durante los sábados y domingos habrá 25% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El máximo se alcanza con consumos de $32.000.

YPF Full: los sábados y domingos habrá 25% de descuento en gastronomía en los locales adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El beneficio no alcanza a la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de reintegro.

Además, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permitirán acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, siempre que las compras se realicen mediante QR desde la aplicación.

De esta manera, Cuenta DNI mantendrá durante septiembre un amplio esquema de beneficios para distintos gastos cotidianos, con descuentos que llegan hasta el 40% en determinados rubros y promociones especiales para gastronomía, comercios, mascotas, garrafas, educación y otros consumos.

Los descuentos comenzarán a regir el 1° de septiembre. Los detalles de cada promoción, las condiciones y el listado de comercios adheridos pueden consultarse a través de los canales oficiales de Cuenta DNI.