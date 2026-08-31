Vacunación antirrábica gratuita: la campaña se realiza también en veterinarias adheridas de Junín durante todo septiembre

El Gobierno de Junín puso en marcha este lunes una nueva edición de la campaña pública y gratuita de vacunación antirrábica, que se extenderá durante todo septiembre y que, como en años anteriores, se desarrolla en conjunto con veterinarias privadas adheridas.

La iniciativa se lleva adelante en el marco de las acciones preventivas por el Día Mundial de la Rabia, que se conmemora cada 28 de septiembre, y busca ampliar las posibilidades de acceso a la vacunación para perros y gatos de la ciudad.

A través de un convenio con profesionales del sector privado, el Municipio proporciona las dosis de vacuna antirrábica y los insumos necesarios para su aplicación. De esta manera, los vecinos pueden acercarse gratuitamente a cualquiera de las veterinarias participantes, sin necesidad de concurrir exclusivamente a la sede de Zoonosis.

La campaña permanecerá vigente durante todo septiembre, con posibilidad de extenderse de acuerdo con la demanda registrada en la comunidad.

La directora de Zoonosis del Gobierno de Junín, Agustina Cacheiro, explicó que se trata de una acción que se viene desarrollando desde hace varios años y destacó el trabajo conjunto con las veterinarias privadas.

«A partir de septiembre, y aprovechando que el día 28 se celebra el Día Mundial de la Rabia, vamos a arrancar como otro año la campaña de vacunación antirrábica en algunas veterinarias privadas de la ciudad, una actividad que se viene llevando a cabo hace muchos años», señaló.

Vacunación obligatoria y anual

Cacheiro recordó que la vacunación contra la rabia es obligatoria y debe aplicarse todos los años, independientemente de las características o hábitos del animal.

«Recordemos que la vacuna de la rabia es obligatoria y anual, se reportan todos los años murciélagos con rabia, por lo tanto la única forma de controlar y evitar la enfermedad es vacunando a nuestras mascotas», afirmó.

En ese sentido, remarcó que también deben vacunarse los animales que no salen de sus viviendas, viven en departamentos o son de edad avanzada.

«No importa si no salen de nuestra casa, si viven en departamento o si son viejitos; la vacunación es anual y es la única herramienta que tenemos de prevención», sostuvo.

La campaña está destinada a perros y gatos mayores de tres meses y la aplicación de la dosis es gratuita.

Más puntos y horarios para vacunarse

Uno de los objetivos de la iniciativa es descentralizar la atención y facilitar el acceso de los vecinos. La Dirección de Zoonosis vacuna durante todo el año en su sede y también realiza operativos a través del Quirófano Móvil en distintos barrios.

A esos espacios se suman ahora las veterinarias privadas adheridas, que permiten contar con otros puntos de atención y con horarios diferentes a los de la dependencia municipal.

«La idea es que la gente pueda tener acceso a la vacuna en otros horarios, ampliando el horario de atención según el comercio que participa», explicó Cacheiro.

La funcionaria también destacó que, en muchos casos, los vecinos pueden llevar a sus animales a la veterinaria donde habitualmente son atendidos, lo que genera mayor confianza tanto para las mascotas como para sus propietarios.

Desde Zoonosis también convocaron a los vecinos a aprovechar la campaña para vacunar a animales semidomiciliados y a los perros comunitarios de los distintos barrios.

Las veterinarias adheridas

Los establecimientos privados que participan de la campaña cuentan con un sticker distintivo visible en sus frentes con la leyenda «Veterinaria Adherida».

El listado de establecimientos participantes es el siguiente:

C.M.V Junín: Arias 226

Cruz Azul: Primera Junta 246

Dra. Cruz: República 749

Dr. Rost: Borges 68

Gomory: J. Muñiz 349

Medivet: A. Rodríguez 279

Pueblo Nuevo: Av. San Martín 491

Pehuen: Bto. de Miguel 525

Sanatorio Veterinario: Canavesio 117

Sarobe: Liliedal 69

Veterinaria Integral: C. Suárez 262

Zoo: Arias 129

Los horarios correspondientes a cada establecimiento pueden consultarse en las redes oficiales del Gobierno de Junín y de Zoonosis Junín.

Desde el Municipio destacaron además el compromiso de las veterinarias que participan de la campaña, al poner a disposición sus instalaciones y su trabajo profesional para ampliar el alcance de una medida preventiva considerada fundamental para el control de la rabia.

La campaña estará vigente durante todo septiembre y permitirá que los vecinos puedan acceder de manera gratuita a la vacunación antirrábica en los distintos puntos adheridos de la ciudad.