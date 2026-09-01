Valeria Arata avanzó en gestiones por Junín ante el Gobierno bonaerense

La senadora provincial Valeria Arata mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, en el marco de la agenda que la legisladora viene desarrollando con funcionarios del Ejecutivo bonaerense.

Según explicó a través de sus redes sociales, durante el encuentro conversaron sobre “los desafíos que tenemos por delante” y la necesidad de continuar articulando políticas públicas que permitan atender las demandas de las distintas comunidades.

La legisladora destacó especialmente la importancia de llevar las necesidades de Junín a los distintos ámbitos de decisión de la Provincia.

“Desde Junín, vamos a seguir llevando nuestra agenda a cada ámbito de decisión, defendiendo los intereses de nuestros vecinos y construyendo propuestas para una Provincia con más oportunidades, más desarrollo y mejor calidad de vida”, expresó.

En ese sentido, Arata remarcó el valor del diálogo y el trabajo conjunto como herramientas para transformar las propuestas en respuestas concretas para la comunidad.

“El diálogo, la gestión y el trabajo conjunto son el camino para transformar las ideas en soluciones”, sostuvo la senadora tras el encuentro con la ministra bonaerense.