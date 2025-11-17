El mayorista Yaguar cerró su supermercado en Bahía Blanca y hay 60 despidos

El supermercado mayorista Yaguar cerró de manera repentina su sucursal de Bahía Blanca, dejando sin empleo a unos 60 trabajadores. El domingo la empresa había notificado despidos parciales, pero horas más tarde comunicó el cierre total del local, decisión que sorprendió tanto a empleados como a clientes.

Directivos enviados desde Buenos Aires informaron este lunes que el sábado fue el último día de actividad. Según la empresa, las razones del cierre incluyen la caída de ventas y el freno de la obra pública que paralizó completamente la obra del Paso Urbano de Bahía Blanca en la Ruta Nacional 33.

Sin embargo, desde el gremio remarcaron que la sucursal “tenía ventas” y cuestionaron la forma en que se ejecutó la medida.

“Fue muy rara la comunicación, entre gallos y medianoche te dicen que mañana no abren las puertas”, expresó Alejandro Olea, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Bahía Blanca.

“Ya sabían que el sábado había sido su último día de apertura, se ve que lo sabían ellos solos, porque no lo sabían los empleados, no lo sabían los clientes, no lo sabía nadie”, cuestionó.

La compañía aseguró que no hay otras sucursales en riesgo y que la de Bahía Blanca era la única que venían “sosteniendo” desde hace meses. La empresa aduce que la paralización por parte del gobierno nacional de la obra vial denominada Paso Urbano, en la ruta nacional 33, afecta severamente la accesibilidad al local.

La empresa informó que pagará la indemnización mínima, mientras que el sindicato reclamará una compensación adecuada en reconocimiento al esfuerzo del personal, especialmente tras la inundación del 7 de marzo, cuando los trabajadores recuperaron el local y lo dejaron nuevamente operativo.

El cierre deja sin empleo a unos 50 trabajadores de comercio y 10 choferes de camiones. Este lunes se realizó una asamblea para definir los pasos a seguir y acompañar a las familias afectadas.

Yaguar fue fundada hace más de 30 años en Tigre por José y Eulogio Blanco. Actualmente cuenta actualmente con más de 20 sucursales y alrededor de 1.500 trabajadores directos y 1.000 indirectos.

