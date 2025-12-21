Los bancos estarán cerrados el 24 y 31 de diciembre

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo 2025, el Banco Central dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre. En este marco, se invita a todas las entidades financieras y cambiarias del país a seguir la misma medida, por lo que los bancos no estarán abiertos en esos días y de esta forma no se podrá hacer trámites presenciales ni comprar dólares.

Este cierre, previsto para las jornadas de las Fiestas, se enmarca en las festividades que, como cada año, alteran los horarios habituales de atención bancaria. En consecuencia, aquellos que necesiten realizar trámites o gestiones que requieren presencia en las entidades, como retiros, pagos o consultas, deberán anticiparse a estos días no laborables o recurrir a alternativas electrónicas.

Feriado 24 y 31 de diciembre: cómo hacer operaciones

El uso de los servicios bancarios digitales se consolida como la mejor alternativa para poder gestionar operaciones de forma rápida y sencilla. A través de las plataformas de homebanking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, es posible realizar transferencias, pagos, consultas de saldo, recargas y una variedad de operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal física.

Además, aquellos que necesiten realizar una operación en efectivo o con dinero en billetes, podrán acudir a los cajeros automáticos habilitados para estos servicios, los cuales estarán operativos durante todo el período de las fiestas, salvo que algún problema técnico lo impida.

Sin embargo, esos días no funcionarán ni el Mercado Libre de Cambios (MLC) ni habrá operaciones en la Bolsa. Por lo tanto, será imposible comprar dólar oficial o dólar MEP. La única alternativa posible en este caso sería comprar criptomonedas atadas a la cotización del billete estadounidense, como USDT o USDC.

Para quienes no puedan acceder a los servicios digitales, el cierre de los bancos los días 24 y 31 podría representar una limitación. En ese caso, se recomienda anticiparse a realizar gestiones los días previos. Asimismo, se sugiere consultar con las entidades bancarias sobre la disponibilidad de servicios de atención al cliente fuera de esos días, especialmente para consultas urgentes.

A pesar de la medida del BCRA de otorgar asueto a los empleados bancarios, las alternativas tecnológicas permiten a los usuarios continuar con sus operaciones, evitando el impacto de la falta de atención presencial.