Conmoción: murió Chiqui Pereyra tras un trágico accidente doméstico

El ambiente del tango se ve sacudido por una noticia desgarradora que enluta a los escenarios y al corazón de los argentinos. En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de Ricardo “Chiqui” Pereyra a los 74 años de edad. El reconocido intérprete no logró superar las complicaciones derivadas de un infortunio ocurrido en su hogar, dejando un vacío inmenso en una disciplina artística que lo tuvo como uno de sus máximos exponentes durante décadas.

El músico, nacido en General Roca, se encontraba bajo observación médica en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires con un diagnóstico de extrema gravedad. El origen de este desenlace fue una caída accidental en una escalera, un episodio fortuito que le provocó lesiones de tal magnitud que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. A pesar de los esfuerzos de los profesionales, la situación se volvió irreversible. Aunque en los reportes previos se mencionaba que Pereyra estaba físicamente estable, la falta de reacciones neurológicas anticipaba el final que hoy lamenta la cultura nacional.

La confirmación del deceso llegó a través de las redes sociales oficiales del artista, donde su círculo íntimo compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores. Con una honestidad brutal, expresaron: “Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de 'El Chiqui'. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible pero aún así no perdíamos la fe”. Estas palabras reflejan la angustia de una familia que, hasta el último aliento, mantuvo la esperanza de una recuperación que finalmente no ocurrió.

Ante el impacto de la noticia, sus allegados hicieron un pedido especial de privacidad, centrándose sobre todo en el bienestar de la esposa del cantante. El comunicado fue tajante al respecto de su vulnerabilidad actual: "Mamá está destruida como el resto de la flia, pero ella que era el pilar hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes por el momento ni llamadas, hay trámites que realizar y demás”. En medio de este escenario, solicitaron paciencia a la enorme comunidad de fanáticos que rápidamente comenzó a llenar las plataformas digitales con muestras de cariño y pésames.

La trayectoria de Ricardo “Chiqui” Pereyra es fundamental para entender la vigencia del tango en la televisión argentina. Nacido el 26 de junio de 1951, su vida dio un vuelco definitivo en 1978, cuando apareció en el mítico programa Grandes Valores del Tango, bajo la conducción de Silvio Soldán. Aquella primera presentación ocurrió un 14 de junio, interpretando el clásico Siga el corso, y fue tan impactante que quedó incorporado de inmediato al elenco estable del ciclo hasta el año 1992.

Además de su paso por aquel programa icónico, Pereyra fue una de las figuras estelares de Botica de Tango y su calidad interpretativa fue reconocida oficialmente en 2007 con el prestigioso Premio Santos Vega. Su voz, potente y cargada de sentimiento, se apaga hoy físicamente, pero queda grabada en la memoria colectiva como una de las más fieles representaciones del género rioplatense.