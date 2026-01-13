Inflación: diciembre volvió a acelerar, llegó al 2,8% y cerró 2025 en 31,5%

Por octavo mes consecutivo, la inflación volvió a ubicarse por encima del 2,5% y cerró diciembre con una suba del 2,8%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con ese registro, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 31,5% en todo 2025, en un cierre de año marcado por nuevas presiones sobre el consumo cotidiano.

El dato mensual confirmó además la persistencia de un piso inflacionario elevado en el tramo final del año. En diciembre, mes atravesado por el cobro del aguinaldo, las fiestas y una mayor demanda estacional, los precios volvieron a acelerarse, alejándose de la promesa oficial de una inflación en descenso sostenido hacia valores cercanos a cero.

De acuerdo al informe oficial, la división con mayor aumento fue Transporte (4,0%), seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), reflejando el impacto de tarifas y costos regulados sobre el nivel general. También se ubicaron por encima del promedio Restaurantes y hoteles (3,2%) y Comunicación (3,3%).

En paralelo, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro que mayor incidencia tuvo en la suba mensual en todas las regiones del país, consolidando a los precios de la canasta básica como el principal factor de presión inflacionaria. El aumento de la carne y otros productos esenciales volvió a jugar un rol determinante, incluso en un contexto de consumo interno debilitado.

De esta manera, el Gobierno de Javier Milei cierra su segundo año de gestión con una inflación anual sensiblemente menor a la de períodos anteriores, pero tras dos años consecutivos de fuerte ajuste sobre los ingresos reales. La desaceleración del índice general convive con aumentos persistentes en los rubros más sensibles del presupuesto de los hogares.

Tras la difusión del informe oficial, el Ministerio de Economía celebró el dato y destacó que la inflación anual de 2025 fue la más baja en ocho años. En un mensaje difundido en redes sociales, la cartera económica subrayó que el IPC de diciembre se ubicó en 2,8% y que el acumulado anual alcanzó el 31,5%, un resultado que el Gobierno presentó como una señal de éxito de su política económica, pese a que el cierre del año volvió a mostrar aumentos en los rubros esenciales del consumo.

Así, aunque el 31,5% anual representa el registro más bajo en ocho años, el cierre de 2025 deja en evidencia que la inflación no logra perforar el umbral del 2,5% mensual y continúa impactando con mayor fuerza en los gastos esenciales de la población.